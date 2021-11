Mistenker at brann i Gamlebyen er påsatt

En rute ble knust og to personer ble sett løpende vekk fra Ruinen pub i Gamlebyen natt til søndag. Like etterpå begynte det å brenne i det tomme barlokalet i Oslogate. 12 personer ble evakuert fra bygården.

Brannvesenet rykket natt til søndag ut på brann i et kafélokale i gamlebyen i Oslo sentrum. Vitner har opplyst å ha sett noen knuse en rute i bygget, før det begynte å brenne.

NTB

7. nov. 2021 07:18 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 2.05 og Oslo brann- og redningsetat rykket ut med sju biler. Da var det åpne flammer inne i det stengte barlokalet.

– Vitner har opplyst at en person har knust en rute på stedet. Like etterpå tok det fyr. Det ble også sett to personer løpe fra stedet, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Puben, som ligger mellom Oslo ladegård og Oslo bispegård i Gamlebyen, var mørklagt og stengt. Men i etasjene over befant det seg 12 personer som alle kom seg uskadet ut av bygården.

Brannvesenet rykket natt til søndag ut på brann i et kafélokale i gamlebyen i Oslo sentrum. Vitner har opplyst å ha sett noen knuse en rute i bygget, før det begynte å brenne. Beboere i leiligheter på samme sted evakuerte seg selv.

Røykdykkere går inn i det brennende kafélokalet i Gamlebyen.

– Gården er sjekket og gjennomgått av brannmannskapene og alle har fått flytte hjem igjen, forteller Pedersen klokken 3.30.

Bygningen som brant er en såkalt 1890-gård, opplyser brannvesenet.

– Nå ved 2.30-tiden begynner vi å få kontroll på de åpne flammene. Nå skal vi undersøke at det ikke brenner i konstruksjonen, fortalte vaktkommandør Arvid Nordstrand i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Like før klokken 3 opplyste brannvesenet at brannen er slokket.