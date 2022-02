Smitterapporteringen dukker ikke opp i koronapasset ditt

I over 300 kommuner kan du selv registrere at du er smittet med korona. Men tro ikke at det dukker opp i koronasertifikatet ditt på Helsenorge.no.

Tester du positivt med en hurtigtest nå, oppfordrer myndighetene deg om selv å registrere smitten hos kommunens nettsider.

22 minutter siden

I midten av januar ble systemet for smitteregistrering endret. Kommunene skulle skaffe lokale, digitale smittesporingssystemer.

Der kan du selv kan gå inn og registrere deg som smittet. Med BankID kan du i de ulike systemene registrere svar for deg selv og egne barn. Du kan også registrere nærkontakter og merke av om disse har kjente risikofaktorer.

Nå har over 300 kommuner fått på plass en digital løsning.

Helsedirektoratet kom med endringen fordi de har ikke rukket å lage et nasjonalt selvregistreringssystem. Og fordi PCR-testingen var under press. Nye regler ble innført, nå var bekreftende PCR bare nødvendig for få grupper. En positiv selvtest hos en fullvaksinert er regnet som et sikkert positivt tilfelle.

Men hvorfor står det ikke noe i profilen din hos helsenorge.no etter denne registreringen?