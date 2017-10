Minst 20 personer er evakuert etter flom på Sørlandet

– Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.

Han opplyser til avisen at arbeidet foregikk med vann til livet som følge av at en elv i Refsvollen gikk over sine bredder. Særlig var vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men minst 20 personer er evakuert. Noen av dem er på et forsamlingslokale her, mens andre reiser til venner og bekjente, sier Eide.

Voldsom nedbør har ført til flom og flere jordras flere steder på Sørlandet gjennom hele helgen.

Klikk på bildet øverst i saken for å se flere bilder av flommen på Sørlandet.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Frykter liv kan gå tapt

NVE varsler flom på høyeste nivå og jordskredfare i Agder-fylkene mandag. Meteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier til NRK at han frykter for liv.

– Jeg er bekymret for infrastruktur, liv og verdier. Kommer du opp i en situasjon og er uheldig, kan det gå riktig ille. Med så mye vann allerede, er det vanskelig å vite hvor det vil ta veien. Det er vanskelig å vite hvordan dette slår ut mandag, sier statsmeteorologen.

Fram til mandag kveld ventes over 100 millimeter regn. Vannføringen i enkelte vassdrag kan bli høyere enn den var i helgen, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Selv om solen skinte flere steder på Sørlandet søndag, er det for tidlig å puste ut. Store nedbørsmengder på toppen av det vi har sett i helgen, gjør at sørlendingene må være forberedt på flom og skredfare også på mandag, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Store ødeleggelser

I Kristiansand er det flere som allerede har fått merke konsekvensene av de store nedbørsmengdene. En av dem er Edvard Haugland, eier og daglig leder av Oddemarka Auto. Søndag formiddag sto det vann en meter oppover veggene i kjelleren i butikken.

– Det er krise, for der nede står det mellom 20 og 25 biler, både brukte og nye, sier Haugland til NRK.

Han anslår at bilene tilsammen har en verdi på nærmere fire millioner kroner.

Vann opp til halsen

Også ekteparet Ann Helen og Willy John Laukus som bor på Raen i Birkenes har fått merke de ekstreme nedbørsmengdene. Etter at Topdalselva gikk over sine bredder, står store deler av tomten deres under vann.

– Vi går med vann opp til halsen på vår egen gårdsplass. Vi har to biler i garasjen som står med vann opp til frontruten, og har en bil parkert utenfor garasjen som står helt under vann. Vi har ikke sjanse til å flytte dem, så de blir bare stående, sier Ann Helen Laukus til Fædrelandsvennen.