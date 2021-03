– Pass på i heiskøen, pass på på utesteder, sa Solberg før vinterferien. Nå får hennes egen fest et etterspill.

– Vi har vært veldig tydelige, sa statsminister Erna Solberg, og advarte folk før vinterferien. Nå må hun svare for sin egen feiring.

Statsminister Erna Solberg på vei til pressekonferanse 18. februar før vinterferien, hvor hun oppfordret folk til å passe på under vinterferien, både i heiskøen, på utesteder og på rest Foto: Berit Roald

18. mars 2021 21:20 Sist oppdatert 35 minutter siden

18. februar innkalte statsminister Erna Solberg til pressekonferanse, hvor hun kom med et klart budskap før vinterferien.

– Det er greit å bo på hotell, det er greit å være på hytten, det er greit å være på leide steder eller i vinterferien, men pass på, sa Solberg.

– Pass på i heiskøen, pass på på utsteder, steder hvor det er restauranter og andre steder, og følg de reglene som gjelder, primært der du kommer fra, var budskapet fra statsministeren til det norske folk før vinterferien.

Torsdag kveld avslørte NRK at Solberg og familien brøt smittereglene to kvelder på rad i vinterferien.

Første kveld deltok familien med 13 personer på en restaurant på Geilo, uten Solberg. Den festen var i strid med regjeringens koronaforskrift.

Kvelden etter på var Solberg og familien, til sammen 14 personer, samlet i en leilighet på Geilo. Det er ikke i samsvar med regjeringens anbefalinger.

Advarte mot ustabil situasjon og nye virusvarianter

På pressekonferansen en uke før helgefestene på Geilo, informerte statsministeren om at regjeringen hadde valgt å opprettholde en rekke strenge smittetiltak.

– Så ønsker vi alle lettelser, men det er fortsatt en stor usikkerhet. Smittesituasjonen er for ustabil. Usikkerheten dreier seg først og fremst om de nye virusvariantene, sa Solberg.

– Sammen med en ustabil situasjon, er det grunnen til at regjeringen har besluttet å videre de fleste nasjonale tiltakene. Det betyr blant annet at alle fortsatt bør begrense sosiale kontakt, besøk skal fortsatt begrenses til fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Det blir for risikabelt å lette på andre tiltak, sa statsministeren.

– Dessverre glapp det for oss

«Dessverre glapp det for oss, og vi klarte ikke å følge regler og anbefalinger slik vi skulle», skriver statsminister Erna Solberg på Facebook da NRK slapp nyheten torsdag kveld.

Om middagen på fredag på en restaurant i Geilo, skriver statsministeren følgende:

«Vi trodde at denne middagen var innenfor regelverket, men det var det ikke».

Solberg viser til at hun ikke var med på restaurantmiddagen fredag fordi hun måtte til Ullevål for å få behandlet en øyebetennelse.

Samlingen på lørdagskvelden ble til av «praktiske årsaker».

«Av praktiske årsaker satte vi maten ut på et bord i den ene leiligheten. Planen var at alle skulle komme og forsyne seg, og så fordele seg på de to leilighetene igjen. Men istedenfor ble alle værende i vår leilighet», skriver Solberg.

«Det var for mange ut fra anbefalingen som gjaldt. Det er en anbefaling jeg kjenner godt, fordi jeg selv har gitt den».

Da minst 11 Farmen-deltagere ble avslørt da festet samme helg, reagerte Helsedirektoratet kraftig.

«Det er straffbart å være flere enn ti personer ved private sammenkomster innendørs», sa Helsedirektoratet til VG.

Dette sier regjeringens koronaforskrift

«Private sammenkomster utenfor eget hjem bør utsettes eller avlyses», lyder de nasjonale anbefalingene til regjeringen.

Regelen om maks ti personer er imidlertid en forskrift i paragraf 13 a i koronaforskriften.

Den slår fast at det er forbudt i Norge å ha mer enn ti personer på private arrangementer innendørs. Reglene har vært slik siden oktober.

«Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst», heter det i «forskrift om smitteverntiltak mv. koronautbruddet».

Brudd på koronaforskriften har ført til at mange personer er blitt bøtelagt denne vinteren.

De første ukene i januar skrev Oslo-politiet ut to millioner kroner i korona-bøter i Oslo. De fleste foreleggene gjelder brudd på reglene om karantene – eller isolasjon. De siste ukene har politiet flere steder i Norge grepet inn og stoppet private sammenkomster med mer enn ti personer.