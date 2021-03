NRK: Erna Solberg brøt smittereglene

– Jeg burde visst bedre, sier hun til NRK.

«Vinterferie på Geilo med mannen jeg snart har vært gift med i 25 år!» skrev statsminister Erna Solberg under Instagram-bildet hun la ut i vinterver Foto: Skjermdump: Instagram

18. mars 2021 19:19 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg og hennes familie brøt smittevernreglene under vinterferien på Geilo. Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen. Det melder NRK.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk, burde kunnet reglene bedre, sier hun til NRK.

Statsministerens familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks.

De nasjonale smittevernreglene i februar tilsa at man ikke skal være flere enn ti personer samlet i et privat arrangement på en restaurant.

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det og kan bare si beklager, sier Solberg.

Solberg og familien skulle feire at Solberg nettopp hadde fylt 60 år. Feiringen av 60-årsdagen var fredag 25. februar. 13 personer i følget samlet seg da på restauranten Hallingstuene på Geilo.

Dagen før ble også samlet 14 stykker i leiligheten samtidig. Ingen i følget ble smittet av korona under turen, får NRK opplyst.

Veldig lei meg

I et Facebook-innlegg utdyper Solberg. Hun skriver:

– Dessverre glapp det for oss, og vi klarte ikke å følge regler og anbefalinger slik vi skulle. Jeg beklager at familien min og jeg har brutt korona-regelverket, det skulle aldri ha skjedd. Vi burde selvsagt også ha fulgt alle anbefalingene, slik jeg har bedt dere om å gjøre. Jeg er veldig lei meg for det som har skjedd.

– Dersom besøket på restauranten blir fulgt opp med bøter, skal vi selvsagt gjøre opp for oss som alle andre.

