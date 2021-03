Dette sier helsejurist om håndtering av hotellkarantene: Ekstremt vanskelig

Det er stor risiko for at det gjøres feil når politiet skal håndtere så kompliserte bestemmelser som dem om karantenehotell. Det sier jusekspert.

Jurist Anne Kjersti Befring (t.h.) konstaterer at det er ekstremt vanskelig å utforme regelverk om hotellkarantene. Foto: Tor G. Stenersen

22. mars 2021 08:01 Sist oppdatert 7 minutter siden

«Uforståelige regler.» «Som også håndheves vilkårlig.» «Om du havner på karantenehotell avgjøres av hvem som tilfeldigvis sitter i passkontrollen.»

Dette er karakteristikker folk har gitt som er rammet av de nye og strengere norske reglene for karantenehotell.

Reglene ble innført 11. mars. Rett før helgen kom Justisdepartementet med en veiledning om hvordan de skal tolkes.

Lørdag og søndag har Aftenposten gjenfortalt historiene til kvinnelige landslagssyklister, studenter og andre som trodde at hjemreisen til Norge var i orden. Som likevel ble sendt til karantenehotell. Og som plutselig var ute igjen.

Endringene kom natt til fredag

Innstramningene trådte i kraft natt til fredag, etter at Justisdepartementet sendte et rundskriv til politi og statsforvaltere.

De rammer også arbeidsreiser og reiser for folk som har bostedsadresse i Norge.

Men det gjøres unntak.

Regjeringens nettsider forteller at det å reise til og fra Norge kan anses som «nødvendig». Og ikke bare for arbeidsreiser:

«Reiser til og fra Norge vil på samme måte anses som nødvendig for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet og deres husstandsmedlemmer.»

For dem som kan dokumentere at de er bosatt i Norge, og har vært på en nødvendig reise, kan karantenen gjennomføres hjemme.

– Ekstremt vanskelig å regulere

– Disse historiene forteller oss at det er ekstremt vanskelig å regulere begrensninger som skal hindre importsmitte med nødvendige unntak, slik at de ikke er urimelige, og uten at det oppstår tolkningsproblemer.

Det sier jurist Anne Kjersti Befring. Hun er førsteamanuensis ved juridisk fakultet i Oslo, med ansvar for helserett.

Hun har selv ledet lovarbeid i Helsedepartementet, og har også jobbet i Helsedirektoratet og Helsetilsynet.

– Det er enklere for land som bestemmer at alle skal i karantenehotell ved innreise, sier Befring.

– I Norge har myndighetene endret reglene flere ganger for å forsøke å finne en balanse mellom strenge nok regler for å hindre importsmitte og hensynet til at karantene kan gjennomføres på egnet sted, sier hun.

De nye endringene fra 11. mars innebærer en innstramning, slik at flere må være i karantene i koronahotell, om de kvalifiserer til ett av i alt syv unntak.

Grunnen til innstramningene er erfaringene Norge har gjort med importsmitte, og at vi står overfor mer smittsomme mutasjoner. Dessuten står påske og påskeutfart for tur.

Den viktigste endringen gjelder personer som er bosatt eller har bolig i Norge. Og som kommer hjem etter det myndighetene beskriver som en «unødvendig utenlandsreiser» skal på karantenehotell. Her må de bli inntil de kan fremvise negativt resultat på test som er tatt tidligst på den tredje dagen etter hjemkomsten.

Resten av karantenen kan da gjennomføres i egen bolig «eller på annet egnet oppholdssted», om dette oppfyller kravene i covid-19-forskriften.

I helgen skrev Aftenposten om den norske studenten Stian Otnæs-Alifanov (19). På vei hjem fra Sveits ble han sendt på karantenehotell, før politiet plutselig snudde og lot ham reise hjem.

– Stor risiko for at det gjøres feil

Anne Kjersti Befring konstaterer at det handler om skjønn når det skal avgjøres om reisen har vært nødvendig eller ikke. Hjelpen gis i form av et 16 sider langt rundskriv fra Justisdepartementet.

Selv om dokumentet er oversiktlig er det omfattende, konstaterer Befring.

Det er politiet som skal håndheve reglene, og som skal veilede de som kommer til landet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell.

Når politiet skal forholde seg til et så komplisert regelverk, som endres ofte, er det stor risiko for at det skjer feil, sier Befring.

– Pandemien har ført til rekord i nye reguleringer i løpet av kort tid som følge av endringer i smittesituasjonen. Det samme ser vi i andre land, sier hun.

Søndag skrev Aftenposten at Justisdepartementet skal gå gjennom informasjonen som ligger på regjeringens hjemmesider en gang til.

– Vi forstår at de nye reglene kan ha blitt praktisert ulikt nå i den første fasen etter endringen, og at dette kan oppleves som vanskelig, sa statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

– De som møter de reisende på grensen gjør så godt de kan. Og systemet vil stadig forbedres. Vi har i ettermiddag tatt opp denne konkrete problemstillingen med Politidirektoratet for å sikre at praksis blir lik på tvers av politidistriktene, sa Hiim.