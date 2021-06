Eirik Jensen vil ha en runde til i retten

Advokat Sigurd Klomsæt har som mål at den straffedømte politimannen skal bli løslatt til neste år. Men først vil han bevise at politiet brukte ulovlige metoder.

Selv etter tre fulle runder i retten mener Eirik Jensen at det fortsatt er viktige og avgjørende spørsmål som ikke er besvart. Bildet er tatt utenfor Oslo tingrett mens Jensen ventet på domsavsigelsen i tredje og siste runde. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Mye av straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen gikk for lukkede dører. Blant annet for å unngå at opplysninger om politiets informanter skulle bli kjent for offentligheten.

Det er særlig omstendighetene rundt én informant som Jensen og Klomsæt er kritisk til. Det dreier seg om mannen som bidro til at politiet endelig klarte å knipe Gjermund Cappelen og dermed kunne pågripe Eirik Jensen.