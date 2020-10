Sifo-forsker: – Folkehelseinstituttet bommer med sine råd om vask av munnbind

– Folkehelseinstituttet bommer med sine råd. Rådene har negative følger for miljøet og er vanskelige å følge for f.eks. studenter, sier seniorforsker Ingun G. Klepp ved Sifo.

Hilde Grote kjøpte munnbind på Byporten i Oslo denne uken. Men hvordan skal munnbindet vaskes etter bruk? Ekspertene er ikke helt enige. Foto: Jan T. Espedal

29. okt. 2020 19:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Folkehelseinstituttet (FHI) må gi folk enkle, gode råd i den virkeligheten de lever i. Det sier Ingun G. Klepp, seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved Oslo Met.

Hun er ekspert på nordmenns vaskevaner og har blant annet skrevet boken Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning.

Klepp reagerer sterkt på rådene instituttet gir om vask av munnbind laget av stoff.

Få vasker på 60 grader

Hovedrådet fra FHI er at man skal vaske munnbind på 60 grader i vaskemaskin. Spørsmål om alternative metoder, blir avfeid med at de er usikre.

Klepp føler seg ganske sikker på at både det å legge vekk et munnbind noen dager (slik av viruset dør) – og det å legge det i kokende vann – blir avfeid uten noe godt faglig grunnlag.

Hun påpeker at stadig færre nordmenn vasker klær på 60 grader. Og det gjør de uansett ikke hver dag. Dersom man skal vaske munnbind slik, mener hun det vil være «et energisluk» og forutsette at man har svært mange munnbind.

Et farget munnbind i hvitvasken kan i også farge over på alt det hvite. Dessuten mener hun det vil være praktisk umulig for studenter, som sjelden har egen vaskemaskin på studenthybelen, å få vasket munnbind ofte nok om det må gjøres på den måten.

Foto: Espedal, Jan Tomas

Tror på munnbind i «karantene»

– Viruset klarer seg ikke lenge alene. Studier tilsier jo at det ikke lever lenge på porøse flater, ikke mange døgn. Folkehelseinstituttet gir et ullent råd om slik «karantene», sier Klepp.

Svaret fra Hanne-Merete Eriksen-Volle, konstituert avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, tidligere i uken kom med til Aftenposten er at det «kan være at det er tilstrekkelig å la det ligge en dag eller to», men at FHI anbefaler vask.

Klepp mener FHI bør kunne gi folk et råd om at munnbindet må ligge i så og så mange dager i bestemte temperaturer.

– Så får de heller legge til en sikkerhetsmargin, sier hun.

Klepp mener dette også kan være en god metode for å bli kvitt virus i klær og på vesker hvis man har vært i kontakt med viruset.

Les også FHI kan heldigvis mye. Men vaske klær kan de ikke.

Mener vannkokeren fungerer godt

Klepp mener det også vil fungere godt å helle kokende vann over munnbindet. Dessuten påpeker hun at det er mer miljøvennlig enn å bruke vaskemaskin.

FHI anbefaler ikke kokende vann, fordi de er usikre på «hvordan stoffets evne til å filtrere viruset kan bli påvirket av så høy temperatur.»

Det mener Klepp de kan finne ut. Hun påpeker at mange syr egne munnbind og ikke vet noe om stoffets evne til å filtrere virus i utgangspunktet.

– Dersom bomull krymper i vask eller kokende vann, vil det jo trolig heller øke evnen til å filtrere virus, sier hun.

Dessuten påpeker hun at ull er ekskludert som stoff i munnbind, hvis man skal følge rådene fra FHI. Ull tåler ikke et 60 graders program i maskin, men det tåler å kokes i kjele eller få kokende vann over seg.

– Hva med å bruke dampstrykejernet på munnbind? FHI vil ikke anbefale det heller?

– Er det en antagelse – eller har de testet det? Da må de dokumentere at filtreringsevnen bli dårligere, sier hun.

Vasker klær i kaldt vann i enkelte land

Klepp reagerer også på Eriksen-Volles svar på hvorfor man må bruke 60 graders program i maskin, så lenge det holder å vaske hender i lunkent vann og såpe.

Hun mener FHI-direktøren kommer med misvisende utsagn om den mekaniske forskjellen på håndvask og vask i maskin.

Og hun lurer på om FHI sitt på kunnskap om hvorvidt håndsåpe ødelegger viruset mer effektivt enn vaskemidler brukt i maskin. Hvis disse midlene har de samme egenskapene, forstår hun ikke hvorfor viruset ikke vil bli deaktivert også i maskin ved lavere temperatur enn 60 grader.

FHI: Har ikke spesifikk kunnskap om alt

– Vi har stor forståelse for at noen ønsker mer detaljerte råd om rengjøring av munnbind. Men vi ønsker å gi råd basert på den kunnskapen vi har. Vi har ikke spesifikk fagkunnskap om de alternativer som Klepp foreslår, skriver Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet i en e-post.

Hun sier FHI ikke har nødvendige lokaler og utstyr til å teste filtreringsevne i ulike typer tøymunnbind – og hvordan disse påvirkes av ulike rengjøringsmetoder.

– Derfor er våre anbefalinger basert på de minstekrav som er definert av en europeisk arbeidsgruppe, sier hun.

Ifølge disse skal tøymunnbind «tåle det antallet rengjøringssykluser som angis av produsenten (minst 5 rengjøringssykluser) ved en laveste vasketemperatur på 60 °C».