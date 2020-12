Ikke «fritt frem» selv om vaksinen er kommet. FHI frykter mer smitte på nyåret.

Selv om de eldste nå blir vaksinert, vil ikke samfunnet åpnes igjen umiddelbart. Helsemyndighetene vet ikke nok om hvordan vaksinen virker. Blant annet om vaksinerte ikke smitter videre.

Den første sykehjemsbeboer, Svein Andersen, fikk koronavaksine søndag. Men selv om alle på sykehjem blir vaksinert i januar, kan vi ikke pustet lettet ut og leve som før. Foto: Fredrik Hagen/NTB

27. des. 2020 20:25 Sist oppdatert nå nettopp

Svein Andersen (67) ble historisk da han søndag ble den første i Norge som fikk koronavaksinen. Han bor på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen håper at alle sykehjemsbeboere i Oslo vil bli vaksinert i løpet av januar.

Men avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier de fremdeles ikke vet hvilken effekt vaksinen vil ha på den totale smittesituasjonen.

– Vi vet ikke i hvor stor grad de vaksinerte vil kunne smitte videre selv om de ikke skulle få symptomer, sier hun.

FHI gjør hele tiden nye risikovurderinger og gir råd om tiltaksnivå fremover. Risikovurderingene justeres i takt med hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Line Vold og FHI frykter at folk skal oppfatte koronapandemien som mindre farlig, og at man dermed ikke er blir like nøye med reglene om avstand og hygiene. Foto: Olav Olsen

FHI kan ikke si noe sikkert om smittetallene for januar. De er basert på resultatene av smitteovervåkingen så langt i desember.

– Men tallene for romjulen vil nok ikke være direkte sammenlignbare med ukene før, ettersom det er mange røde dager i julen. Testmønsteret kan også være litt annerledes enn det er i en vanlig uke. Så langt ser tallene ut til å være omtrent på samme nivå i uke 52 som i uke 51, men endelige tall for uke 52 har vi ikke før på onsdag, påpeker Line Vold.

Frykter stigning i smitte etter nyttår

I den siste risikovurderingen er FHI bekymret for at folk blir lei, at de ikke orker å teste seg, og at de derfor utsettes både for smitte, og for å smitte andre.

FHI er fremdeles bekymret over at økt sosial aktivitet i julen og mer reising, både innenlands og utenlands, fører til at vi får en stigning i smittetallene etter jul og nyttår.

– For reisende fra utlandet som kommer tilbake til Norge etter nyttår, er tiltakene for å redusere importsmitte nå skjerpet.

FHI påpeker at koronaepidemien fremdeles har et betydelig spredningspotensial så lenge immuniteten i befolkningen er lav.

– Epidemien kan komme ut av kontroll og i løpet av få uker starte en rask, eksponentiell spredning.

Mer smittsom variant i Norge

Søndag ettermiddag ble det klart at den muterte varianten av koronaviruset har nådd Norge.

To personer som ankom Norge i desember, har fått påvist smitte. De befinner seg i Oslo kommune og i Kinn kommune på Vestlandet.

– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

FHI-overlege Preben Aavitsland sier til Aftenposten at funnene ikke vil få noen umiddelbare konsekvenser for beredskapen.

– Vi har vært forberedt på at dette ville skje. Men dette er en påminnelse om at det på lang sikt blir vanskelig å holde virusvarianten unna Norge, sier Aavitsland.

I Oslo kommune og vestlandskommunen Kinn har to personer fått påvist den mer smittsomme varianten av viruset. Foto: Erik Johansen/NTB

Vurderer strengere testregimer

Statsminister Erna Solberg (H) sier til NRK at det vurderes om det er behov for strengere testregimer for alle som kommer til Norge.

– Det gjør jo at smittevernarbeidet blir enda viktigere, at alle må følge karantenereglene, at smittesporingen blir viktigere, og så vurderer vi om vi også må ha strengere testregimer for alle som kommer til Norge, sier statsministeren til NRK.

Hun sier dette er blant tiltakene myndighetene vurderer og legger til at FHI nå følger med på testene som blir tatt, for å se om mutasjonen har større utbredelse i Norge.

Første juledag ble flystansen for direkteflyvninger fra Storbritannia videreført frem til 29. desember klokken 12.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter til Aftenposten at det fortsatt er nødvendig å opprettholde tiltak, og at det er mulig at flystansen vil bli videreført til over nyttår.

Regjeringen vurderer nå om det er behov for strengere testregimer og forlengelse av flystansen fra Storbritannia. Foto: Jil Yngland/NTB

Virusvarianten undersøkes

Den britiske koronamutasjonen antas å være mer smittsom, men ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom.

– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle varianten spiller for smittespredningen, sier Vold i pressemeldingen fra FHI.

Foreløpig er det kun i noen deler av Storbritannia at man vurderer at den nye varianten kan ha bidratt til raskere smittevekst, og det foregår undersøkelser for å si noe sikrere om det.

Viruset har vært til stede i Danmark i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen, ifølge FHI.