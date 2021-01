Dagens gode og dårlige koronanyheter

Studentene er forberedt på dårlige nyheter når regjeringen snart avslører hvilke koronatiltak som skal videreføres. Her er dagens negative og positive koronanyheter.

Stadig flere blir vaksinert. Det er en god nyhet blant mindre gode nyheter om pandemien. Foto: Tone Spieler

Onsdag kommer det ny informasjon om smittesituasjonen. Da har helsetopper og statsråder innkalt til ny pressekonferanse.

Men Utenriksdepartementet kom med dårlig nytt til reiselystne allerede tirsdag: Utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, bør unngås frem til 1. mars.

Samtidig ble det gitt et signal om at det er sannsynlig med ytterligere forlengelse.

– Det må forventes å kunne være reiserestriksjoner også når påsken kommer. Folk bør ikke nå planlegge for utenlandsreiser i påsken, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Skjærtorsdag er i år 1. april.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet er en av dem som kommer med nytt onsdag Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Studentene håper på å komme i gang med ordinær undervisning lenge før den tid.

Men tirsdag varslet regjeringen at studenter og elever i videregående skoler må være forberedt på at krisetiltakene vil lamme utdanningssektoren også etter 19. januar.

Her er andre gode og dårlige koronanyheter:

Moderna-vaksinen er ankommet

Tirsdag kom 4000 doser av Moderna-vaksinen til Oslo. Det er den andre godkjente vaksinen mot covid-19 som har kommet til Norge.

Etter en sjekk om transporten har gått greit, skal Moderna-vaksinene distribueres videre. Ifølge Folkehelseinstituttet vil trolig den første vaksinasjonen skje torsdag.

Norge får 67.000 doser av vaksinen i januar og februar.

Folkehelseinstituttet har valgt å gi den første leveransen til Oslo av praktiske årsaker.

Stadig flere vaksinerte

Mandag var 21.211 personer i Norge vaksinert med den første av to doser av vaksinen til Pfizer og Biontech. 225 personer fikk vaksinen mandag. Flest vaksinerte er det i:

Viken (5.021)

Oslo (3.196)

Innlandet (2.339)

Færrest doser er satt i Nordland (857), Troms og Finnmark (950) og Møre og Romsdal (1.065). I 32 kommuner er det ifølge FHI-statistikken foreløpig bare satt mellom null og fire vaksiner.

Tallene kan være litt lavere enn de reelle. Det har vært tekniske problemer med registreringen.

Vaksinasjon i gang på Oslo-sykehus

Tirsdag startet Oslo universitetssykehus å vaksinere ansatte. I første omgang er det kun en liten andel som får vaksinen.

– Vi ser fortsatt høy smitte i Oslo og mange innlagte covid-19 pasienter som trenger intensivbehandling. Skal vi sikre bemanningen fremover har vi ingen tid å miste for å vaksinere ansatte, sier medisinsk direktør Hilde Myhren på sykehusets nettsider.

Ny smitterekord i forrige uke

4.413 nordmenn fikk påvist koronasmitte i forrige uke. Det er mer enn noen uke tidligere, Det viser statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Dermed ble uke 1 i 2021 den verste smitteuken i den nå ti måneder lange pandemien, skriver Dagbladet, som først omtalte saken.

Rekorden henger sammen med at det i forrige uke også ble satt en annen rekord: antall testede på en uke: 178.000.

Hver smittet i Bergen smitter nesten to andre. Foto: Gorm Kallestad

R-tallet i Bergen: 1,7

R-tallet viser hvor mange personer en koronasmittet smitter videre. I Bergen har tallet steget fra 1,0 til 1,7.

– Det er som vi ventet og fryktet, at R-en øker nå etter nyttår, opplyser administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til Bergensavisen.

– Uten importsmitten er R-en på 1,3, opplyser han. Han sier dette er en kraftig påminnelse om å holde avstand og at det er viktig å følge de andre smittevernreglene.

Ingen influensasyke

Så langt er det ikke kjent om det har vært et eneste influensatilfelle denne sesongen, skriver Nationen. Det er ifølge Folkehelseinstituttet høyst unormalt.

Karoline Bragstad karakteriserer det som eksepsjonelt. Hun er seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet.

I gjennomsnitt dør 900 personer av influensa i Norge i løpet av en sesong.

Men uteblitt influensasesong er ikke bare positivt, advarer FHI. Årsaken er at lite utbredt virus skaper problemer med å lage en god influensavaksine for neste vinter.

– At covid-19 vil fortrenge influensa i det lange løp, er lite trolig, og vi må være forberedt på at neste influensasesong kan bli hard, sier Bragstad.

149 innlagt på sykehus

Tirsdag var 149 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – to flere enn dagen før.

22 av pasientene får respiratorbehandling – en økning på to fra dagen før.

Dette viser tall fra Helsedirektoratet.

Fire rumenske sexarbeidere utvist

De fire kvinnene skal etter planen transporteres ut av Norge onsdag i denne uken. Begrunnelsen er at arbeidet deres utgjør en betydelig risiko for folkehelsen under pandemien. De kom til Norge i november og desember. Ifølge rettsavgjørelsene fra Oslo tingrett viser SMS-logger at kvartetten møtte kunder kort tid etter at de kom til Norge. Det er i strid med karantenebestemmelsene.

Politiet begjærte internering etter utlendingsloven inntil de blir sendt ut av landet.

Kvinnene bodde i en leilighet som ikke var tilpasset regler for smittevern. Til sammen hadde kvinnene nærkontakt med over 120 kunder i uken, ifølge rettsavgjørelsen.

Kvikkleire-rammede får ingen vaksinefordeler

De evakuerte i Gjerdrum får ikke rykke frem i køen for å få koronavaksine. Folkehelseinstituttet finner ikke pr. nå grunnlag for dette, opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Spørsmålet ble reist av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) fra Ullensaker. Hun har selv besøkt de evakuerte på hotell. Ifølge Romerikes Blad har hun påpekt at mange av de evakuerte etter skredet bor på hotell eller tett sammen med andre hos familie og venner.

– Da kan det bli vanskelig for dem med ingen besøk og sosial distanse, sier hun til avisen.

Reinkappkjøring og lassokasting avlyst

Til slutt kan det nevnes at pandemien fører til følgende dårlige nyhet for folk i Tromsø: Arktisk vintermarked, med innlagt NM i reinkappkjøring og lassokasting, avlyses. Det skulle vært avviklet i Tromsø 6. og 7. februar.

Normalt samler disse arrangementene mer enn 3.000 publikummere.

Kilder: NTB/Aftenposten/Folkehelseinstituttet/Helsedirektoratet