Utested stengte da gjestene brøt smittevernreglene

– Dersom man ikke følger reglene, er man uskikket til å være på en uteplass, sier Pål Aaserud ved utestedet Skau.

Da BT var utenfor Skau onsdag kveld, hadde gjestene forlatt lokalet. Foto: Tor Høvik

Simen Sundfjord Otterlei Bergens Tidende

Reidun Drægebø Bergens Tidende

Nå nettopp

(Bergens Tidende): Martine Eriksen var barsjef på utestedet Skau på Vetrlidsallmenningen nedenfor Fløibanen onsdag kveld.

Hun forteller at baren avholdt et studentarrangement med 90 deltakere. Det begynte klokken 18.

Etter kort tid så de tre ansatte i baren og de tre vaktene seg nødt til å gripe inn overfor gjester som ikke holdt seg til plassene sine og avstandsreglene.

– Vi sprang rundt til bordene og ga beskjed om at de måtte sette seg ned og ikke vandre mellom bordene. Vi måtte også si det i mikrofonen, så alle skulle høre det, at det ikke er greit å være her hvis man ikke holder smittevernreglene, sier Eriksen til BT.

Stengte etter to timer

Men problemene opphørte ikke.

– Vi ga beskjed gjentatte ganger, men de klarte rett og slett ikke å følge smittevernreglene, sier Eriksen.

Baren skulle egentlig holde åpent til klokken 02. I stedet stengte den etter bare vel to timers åpningstid.

– Til slutt tok jeg bare en vurdering på at «dette går ikke». Klokken 20 bestemte vakten og jeg oss for at vi bare måtte stenge. De fikk en halvtime til å drikke opp, så måtte de ut, forteller Eriksen.

Leder for skjenkekontoret i Bergen, Terje Gjertsen, mener Skau gjorde rett i å stenge. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

– Har gått fantastisk bra

Eriksen sier Skau ikke har opplevd slike problemer tidligere i pandemien.

– Vi er veldig strenge på smittevern, men det har egentlig gått fantastisk bra. Folk vet at de er nødt til å følge smittevernreglene, sier hun.

Mens andre kommuner har stengt utesteder på grunn av smittevernbrudd, har skjenkekontoret i Bergen foreløpig ikke funnet grunn til det.

– Jeg håper jo det er fordi folk er flinkere i Bergen, sa Bergens medisinske fagsjef, Trond Egil Hansen, til BT etter helgens kontroller.

Flere serveringssteder er imidlertid knyttet til smitteutbrudd, og steder som Duggfrisk, Apollon og TGI Friday’s har selv valgt å stenge i perioder.

– Etterkom ikke pålegg

Pål Aaserud, initiativtaker til og aksjonær i Skau, bekrefter at utestedet så seg nødt til å stenge tidlig onsdag.

– De som kom, etterkom ikke pålegg fra vaktene om å holde seg i ro og holde avstand, sier Aaserud.

DJ-en utestedet hadde leid inn, kom så vidt i gang før barsjefen og vaktene fikk nok.

– Da går lyset på, og festen avsluttes.

– Jeg har den største sympati for at folk har lyst til å gå på fest og ha det gøy. Men dersom man ikke følger reglene, så er man uskikket til å være på en uteplass, mener Aaserud.

Gjestene: – Sa oss enige

BT har fått en skriftlig kommentar fra lederne for en studentgruppe tilknyttet BI. De bekrefter at det var de som var på utestedet, men skriver at arrangementet ikke var i regi av BI.

«Skau mente det var uforsvarlig å fortsette videre, og vi sa oss enige i det. Festen ble avsluttet problemfritt», skriver de.

Pål Aaserud sier Skau også for to uker siden skulle ha et lukket arrangement for studenter, men valgte å avlyse det. Studentene kunne ikke utelukke at noen av dem tilhørte samme miljø som studenter som hadde blitt koronasmittet, ifølge Aaserud.

Han fikk imidlertid høre at et annet utested tok imot studentene, noe han mener er lite solidarisk.

– Slik kan vi ikke ha det. Dugnaden er ikke over, sier han.

Skjenkesjefen: – Eksemplarisk

Leder for skjenkekontoret i Bergen, Terje Gjertsen, blir imponert når han før høre hvordan utestedet håndterte onsdagens hendelse.

– Noen kan kanskje tenke at en slik gruppe vil drikke mye, og at en vil tjene mye penger. Men her har man prioritert smittevern over inntekt, sier Gjertsen.

– Jeg synes dette høres veldig bra ut. Du kan aldri sikre deg mot hvem som kommer inn på et utested. Jeg synes det er helt eksemplarisk at de når noe sånt skjer, sier «dette går ikke, dette er for risikabelt».