Politiet mener Sian-aktivist i Kristiansand ble drept

Politiet i Kristiansand mener nå at 48 år gamle Dan-Eivind Lid ble drept. De tror ikke drapet har et politisk motiv.

Politiet utenfor leiligheten der Dan-Eivind Lid ble funnet drept. Tor Erik Schrøder / NTB

5. okt. 2020 14:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det sa politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om dødsårsaken, men kunne bekrefte at det var Lid som ble funnet død lørdag. Politiet opplyste også at de leter etter én eller to gjerningspersoner.

Ingen er så langt siktet eller pågrepet i saken. De pårørende etter Lid har fått oppnevnt Bjørge Tveito som bistandsadvokat.

– Ikke politisk motiv

Lid ble funnet død i sitt hjem i Kristiansand lørdag. Han skal ha blitt funnet med synlige skader, og politiet etterforsket først dødsfallet som mistenkelig. Mandag har krimteknikere fra både lokalt politi og Kripos vært inne i leiligheten.

Lid var engasjert i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), men foreløpig mener politiet at det ikke er noe som tyder på at det ligger et politisk motiv bak drapet.

– Ingenting tyder på at det er et politisk motiv, men vi holder alle muligheter åpne, sa politiadvokat Morten Formo på pressekonferansen mandag ettermiddag.

Han opplyste likevel at de på bakgrunn av avdødes politiske engasjement som Sian-aktivist vil holde PST orientert om saken.

Videoovervåking

Det var en nabo som fant Lid død i leiligheten sin i 13-tiden lørdag.

Borettslaget der Lid bodde og ble funnet drept har en rekke overvåkingskameraer. Videoene fra disse kan bli sentrale bevis, skriver TV 2.

Det skal blant annet ha vært kameraer rettet mot parkeringsplassen like nedenfor leiligheten der Lid ble funnet død, mot verandadøra hans og i taket inne i korridoren som fører til inngangsdøra. Noen av disse bildene kan imidlertid være for mørke til å brukes som bevis.

