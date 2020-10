Malthe-Sørenssen slipper unna med påtaleunnlatelse

Påtalemyndigheten har gitt påtaleunnlatelse for eks-journalist Geir Malthe-Sørenssen (55) for flere straffbare forhold, melder VG.

Geir Malthe-Sørenssen får påtaleunnlatelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB.

– Oslo statsadvokatembeter har gitt ham påtaleunnlatelse for flere forhold som vi mener er straffbare. Han er allerede dømt for flere andre forhold, og vi mener en tiltale for de andre forholdene ikke vil gi noe særlig mer i straff, sier politiadvokat Eivind Kluge til avisa.

Ifølge VG er forholdene blant annet at 55-åringen har laget falske dokumenter, forklart seg falskt for retten og lurt klienter som privatorganisasjoner.

Advokat Julie Conradi-Larsen i Advokatfirmaet Staff opplyser at Malthe-Sørenssen har akseptert påtaleunnlatelsen, men er ikke enig i hele faktagrunnlaget som gis av statsadvokaten, men av personlige årsaker og av hensyn til familien ønsker han ikke en ny rettssak.

Den tidligere journalisten, forfatteren og privatetterforskeren er tidligere dømt til tre års fengsel for sju grove bedragerier, blant annet lurte han Harald Stabell til å låne ut store pengesummer til ham fordi han angivelig hadde en svulst i hodet.

