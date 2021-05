De får lov til å feire 17. mai foran slottet

I kald vind og regn har to barnekor i flere uker øvd både utendørs og på Zoom-møter. I dag er de og Det norske jentekor klare til å være med på å bringe 17. mai-stemning til både kongefamilien og det norske folk.

Bolteløkka jentekor og Bislett guttekor på siste øvelse før 17. mai. Alle øvelsene har vært på video eller utendørs. Foto: Signe Dons

Hans O. Torgersen Journalist

Signe Dons Fotograf

NTB

6 minutter siden

Bolteløkka jentekor står inne i teltet som er satt opp som beskyttelse mot vær og vind. Bislett guttekor står utenfor og synger, for n’te gang, nasjonalsangen.

Ja, vi elsker dette landet

Og der sykler en mann rett forbi.

som det stiger fem

En flokk duer letter fra gressbakken.

furet, værbitt over vannet

En rask jogger snubler nesten i guttekoret.

17. mai skal guttekoret og jentekoret synge sammen med Det norske jentekor foran kongen – og for store deler av det norske folk. I 2020 var 1,9 million seere innom NRK-sendingen 17. mai. Da «Ja vi elsker» ble sunget over hele landet klokken 12, fulgte 770.000 mennesker med fra slottsplassen.

– Kjempeopplevelse

– Det blir en kjempeopplevelse for guttene, selv om de er godt vant. De var med på å åpne Bislett Games i 2019 med 15.000 tilskuere, forteller guttekorets dirigent, Marius Astrup Thoresen.

Søndag var det generalprøve foran slottet.

– Det gikk veldig fint. Det som er veldig stas, er at vi får stå så nært garden og se drillen deres, sier dirigent Linn Andrea Fuglseth i Bolteløkka jentekor.

Koret har 95 medlemmer, men det er bare plass til de 25 jentene i hovedkoret 17. mai.

– De gleder seg veldig. Vi er ydmyke, glade og stolte.

Fakta Den historiske feiringen av 17. mai 1814: Grunnloven blir utformet og vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll

1815: Den antatt første markeringen av 17. mai finner sted i Trondheim

1828: Kong Carl Johan, Konge over Norge og Sverige fra 1818 – 1844, legger ned forbud mot å feire Grunnlovsdagen. Han så markeringen som en revolusjonær handling og en provokasjon overfor Sverige

1829: Den svenske stattholderen von Platen setter inn både kavaleri og infanteri mot borgere og studenter som ønsket å markere 17. mai på Stortorget i Oslo. Det såkalte "Torgslaget" vakte harme og førte etter hvert til at forbudet mot feiring ble opphevet

1836: Stortinget holder 17. mai-fest for første gang. Dette regnes som innstiftelsen av 17. mai som nasjonaldag

1845: Kong Oscar I har en helt annen holdning. Ved feiringen av 17. mai i Kristiania i 1845 hilser Kongefamilien ”fanetoget” fra Paleet hvor de bodde når de besøkte byen

1869: Skolestyrer Peter Qvam får ideen til det første barnetoget. Sammen med sin venn, dikteren Bjørnstjerne Bjørnson, argumenterer han ivrig for å arrangere barnetog for å feire nasjonaldagen

1870: Det første barnetoget går til Slottet, hvor man sang Kongesangen foran slottsbalkongen

1889: De første barnetogene besto bare av gutter. Nå går også jentene med.

1905: Rødrussen er med i 17. mai-toget for første gang

1906: Kong Haakon og Dronning Maud innstifter skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen

1945: 202 000 skolebarn deltar i det første barnetoget i Oslo etter fem års okkupasjon

2020: Koronapandemien legger begrensninger på hvordan nasjonaldagen kan feires på grunn av smittevern. For første gang siden 2. verdenskrig feires 17. mai uten barnetog (Kilde: Kongehuset.no) Vis mer

Heller ikke i år blir det barnetog i Oslo 17. mai, men det blir likevel ikke folketomt på Slottsplassen. Trolig blir det den største lovlige samlingen av mennesker i Oslo siden pandemien strammet grepet om oss i mars 2020.

Nesten 300 mennesker vil være til stede når kongefamilien kommer ut på balkongen klokken 11.30.

De to barnekorene skal sammen med Det norske pikekor, dansere, skoleelever, gardens musikkorps og drilltropp, gjøre også denne 17. mai-feiringen minneverdig.

Ikke publikum – kun på TV

Men det som skjer på slottsplassen må du se på direktesendingen på NRK. Både Slottsplassen og store deler av Slottsparken være stengt for publikum av smittevernhensyn, skriver kongehuset på sine hjemmesider.

– Det var for to-tre uker siden vi fikk vite at vi skulle være med på dette, sier guttekorets dirigent, Marius Astrup Thoresen.

– Hva sa guttene?

– Alle synes dette er kjempestas. De gleder seg veldig. Vi er jo et stort kor, så vi kunne ikke ha med alle de 92 guttene. 25 er med, 67 må sitte hjemme.

Landets største

Bislett guttekor er Norges største guttekor i aldersgruppen 7–12 år.

– De eldste guttene i koret går nå i 7. klasse. Det var de som stiftet koret for fem år siden, forteller Thoresen.

Stifterne var en gjeng gutter i bydel St. Hanshaugen. Medlemmene i dagens store kor kommer fra flere skoler: Bolteløkka, Ila, Marienlyst, Skøyen, Disen, Nordpolen, Nøklevann, Bøler og Den tyske skole.

Onsdag hadde de to barnekorene sin siste øvelse ved Fagerborg kirke. På grunn av smittevern foregikk også denne øvelsen utendørs.

Barnekorene skal bare synge to sanger, men det er til gjengjeld to viktige: Nasjonalsangen og kongesangen.

De unge medlemmene i Bislett guttekor er spente og glade før 17. mai på Slottsplassen. Foto: Signe Dons

Historisk 17. mai – igjen

Årets 17. mai i hovedstaden blir helt uvanlig, i likhet med i 2020. For andre år på rad skal ikke mange tusen jublende og flaggvinkende barn hilse kongen, dronningen og resten av kongefamilien. Det er en lang tradisjon som blir brutt.

I 1906, mindre enn et halvt år etter at kong Haakon og dronning Maud kom til Norge og startet sin gjerning, sto de på slottsbalkongen 17. mai og hilste barnetoget.

Siden da og frem til og med 2019 hilste kongefamilien skolebarna på denne måten 108 ganger. Unntakene var 1910, da dronning Mauds far, Kong Edward av Storbritannia ble begravet, og krigsårene.

Neste unntak kom altså i fjor og så i år på grunn av pandemien.

Barnetoget på nasjonaldagen i hovedstaden har for øvrig vært tradisjon helt siden 1870. Allerede da gikk skolebarna til slottet og sang kongesangen, men det var ingen kongelige på balkongen.

Det første barnetoget besto bare av gutter. I 1889 kom jentene med og i 1905 rødrussen.

Unntak fra smittevernreglene

Nå er det bare lov å samle ti personer til arrangement i Oslo etter gjeldende smittevernregler, men Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vurdert at markeringen på Slottsplassen kan gjennomføres på en forsvarlig måte.

Derfor har Oslo kommune laget unntak for arrangementet i sin koronaforskrift, men altså bare for deltagerne. Publikum må holde seg unna.

120 fra Garden

Dette er deltagerne på arrangementet (antall i parentes):

Det kongelige hoff (8)

Oslo kommune/17. maikomité (4)

Elever fra 3 jubileumsskoler – fanebærere (9)

Hans Majestet Kongens Garde – drill og musikk (120)

Barnekor: Det norske jentekor (50), Bolteløkka jentekor (25), Bislett guttekor (25)

Kulturinnslag – ord fra ungdommen/musikk/dansere (20)

NRK, NTB øvrig presse – produksjon og journalister (35)

Helsedirektoratet presiserer at flere av disse gruppene kan anses som «ansatte og oppdragstagere som står for gjennomføringen av arrangementer», eller «utøvende kunstnere», og at de derfor ikke skal telles med i totalantallet.

Derfor kommer arrangementet etter direktoratets vurdering heller ikke i konflikt med den nasjonale forskriften om maks 200 personer på utendørsarrangementer, som altså er mindre streng enn den lokale forskriften som vanligvis gjelder for Oslo.

Også i fjor fikk Slottet unntak fra smittevernreglene til feiringen av nasjonaldagen. Da gjaldt det et nasjonalt forbud mot forsamlinger på over 50 personer.

Bislett guttekor og dets dirigent, Marius Astrup Thoresen, er klare for 17. mai, direktesendt fra Slottsplassen. Foto: Signe Dons