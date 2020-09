Far og sønn dømt for forsøk på æresdrap

En far og hans sønn er i Asker og Bærum tingrett dømt til sju års fengsel for forsøk på æresdrap i mai i fjor.

Ifølge dommen var motivet bak drapsforsøket at datteren hadde valgt feil ektemann.

Faren i 60-årene og sønnen i 30- årene ble enstemmig dømt da saken i august var til behandling i Asker og Bærum tingrett, skriver VG.

I tillegg til fengselsdommen er de to dømt til å betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner.

Det var Budstikka som første omtalte dommen.

De to oppsøkte 7. mai i fjor brudgommens bror i Rykkinn etter at de hadde fått høre at datteren skulle på bryllupsreise. Det oppsto et basketak mellom de to og den fornærmede mannen i 40-årene. Under basketaket ble mannen stukket med kniv, og det skal også ha blitt brukt et elektrosjokkvåpen ifølge tiltalen.

Årsaken til at de angrep brudgommens bror, var at ekteparet allerede satt på fly og hadde begynt på bryllupsreisen, noe faren hadde fått vite via en tekstmelding.

De to har nektet straffskyld, og begge vil anke dommen.

