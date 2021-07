To personer omkommet etter lynnedslag i Hareid

To personer er bekreftet omkommet og en tredje person er hardt skadd etter lynnedslag på toppen av fjellet Melshornet i Hareid søndag ettermiddag

NTB-Linus Røvik Hauge

4. juli 2021 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

– To personer er omkommet etter lynnedslag på fjellet. En tredje person er hardt skadd og er fraktet til Ålesund sykehus. Pårørende er orientert og blir ivaretatt, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter rett før klokken 19.

– Vi fikk melding like etter klokken 17 om dette, det var et voldsomt uvær med mye lyn og torden. Vi scramblet det vi hadde av redningsressurser, og det ble til slutt luftambulansen som klarte å ta seg opp mellom noe lyn og torden og hentet ut den som var skadd sammen med en av dem som var omkommet. Den siste er nå hentet ut av redningshelikopteret, sier operasjonsleder Borge Amdam til NRK.

Lynnedslag på toppen

Han forteller at lynnedslaget slo ned på toppen av Melshornet.

– Det er et lynnedslag som har slått ned på toppen der, og der var det tre mennesker, én som er skadd og to andre som er omkommet.

Han forteller at politiet i fylket har hatt mye å gjøre mens uværet med et voldsomt lyn- og tordenvær har herjet de siste timene.

– Vi har en pågående en aksjon ute på Sukkertoppen (i Ålesund) der vi er i ferd med å hente ned en person med hjelp av Røde Kors og klatrere. Han gikk seg fast. Vi har hatt bistand inne i Volda, men det gikk forholdsvis greit. Det er litt hektisk, sier Amdam.

– Sjekk værmeldingen

Politiet i Møre og Romsdal ba søndag ettermiddag alle som er på tur i fjellene i fylket, om å komme seg i sikkerhet før lyn- og tordenværet slår inn over fylket.

– Alle som er på fjelltur i fylket, bes komme seg ned og i trygghet. Flere meldinger om nødstilte folk på fjellet. Kraftig tordenvær og regn kommer, skrev politiet på Twitter klokken 17.30.

– Alle må sjekke værmeldingene før de går på tur, advarer Amdam.

13.000 lynnedslag

Meteorologisk institutt hadde sendt ut gult farevarsel om mye lyn og torden i forbindelse med regnbyger i Vestland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag søndag ettermiddag og kveld.

– Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver meteorologene i varselet.

I timen mellom klokken 14 og 15 søndag ettermiddag slo lynet ned over 3.000 ganger i Sør-Norge, melder NRK. På seks timer ble det registrert over 13.000, viser Meteorologisk institutts lynradar.

– Det er viktig at folk er informert, for det skjer ikke så ofte at det er så mye lynaktivitet, sier meteorolog Susanne Reuder til NRK.

Panoramautsikt

Melshornet har en høyde over havet på 668 meter og beskrives som mange andre topper i Møre og Romsdal, som et fjell med en flott panoramautsikt.

Mot vest ses Ulstein og øyene i Herøy, i nord Breisundet og Nordøyene, mens Storfjorden mot Ørskog ses mot øst og Vartdalsfjella og Sunnmørsalpene mot sør.