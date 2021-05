Johansen: – Oslo-helga har gått bra

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) roser oslofolk for en godt gjennomført gjenåpningshelg. Selv var byrådslederen på fjellet med avskrudd mobil.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller gjenåpningshelgen i Oslo godt gjennomført. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det inntrykket vi har, er at det har vært en godt gjennomført helg. Selvfølgelig har det vært mye festing, og det må man regne med, sier han.

Fra onsdag var det blant annet igjen tillatt å servere alkohol i Oslo, og kombinert med sommervær har det ført til at mange trekker ut.

Johansen er kritisk til store mengder forsøpling i parkene, men kommunens tall viser at folk har brukt munnbind der det er påbudt, og at folk i all hovedsak har respektert avstandsanbefalingene.

Observasjoner fra kommunen viser at 99 prosent brukte munnbind på kollektivavganger med mange reisende, og at det kun er observert brudd på krav om munnbind på serveringssteder i 6 prosent av tilfellene.

Får fasiten om en uke

– Mobiliteten har økt, men ikke tatt av. Det er en ganske normal og ventet utvikling, viser tall vi får fra næringsetaten, som kontrollerer skjenkesteder, og politiet, sier Johansen.

Alt i alt ser det foreløpig ut som det har vært en vanlig sommerhelg i Oslo. Fasiten får kommunen imidlertid først om en uke.

– Folk har vært ute og kost seg, og det unner jeg dem. Det er først neste uke vi får vite konsekvensene av denne helga, og det er selvsagt spenning knyttet til det, for pandemien er ikke over, sier Johansen.

Byrådslederen kaller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstads påstand om at flere tar av seg munnbindet i Oslo «en anekdotisk betraktning», som ikke stemmer med kommunens tall.

– Men Nakstads hovedpoeng er at vi ikke er ferdige med pandemien og må fortsette å være forsiktige og følge smittevernregler, påpeker han.

Dro til fjells

Byrådslederen tilbrakte gjenåpningshelga på hytta i fjellheimen.

– Jeg har drevet og malt på noen boder og sånn. Det er deilig å gjøre noe fysisk også. Det var bare meg og kona, sier han.

– Og var mobilen avskrudd?

– Ja, den var skrudd av en god del av tiden, for jeg hadde på en del musikk. Det var deilig.