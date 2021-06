To hus har tatt fyr. Flere boliger i fare.

400 personer er allerede evakuert og flere tusen må gjøre seg klare til evakuering. – Det ser ikke bra ut akkurat nå, sier brannvesenet.

Mannskap fra Sivilforsvaret etter å ha evakuert fra huset som tok fyr ved Nordli.

3. juni 2021 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 18.15 hadde gress- og markbrannen i Øygarden spredt seg til et hus i Dalaskjenet på Ågotnes.

– Det har tatt fyr i veggen på et hus, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

To brannbiler arbeider med slukking, opplyser BTs journalist på stedet.

En beboer i Dalaskjenet ser på brannen fra haget. Bildet er tatt like før han ble evakuert. Foto: Hedvig Idås

Flere tusen gjør seg klare for evakuering

Klokken 18.40 bekrefter brannvesenet at brannen har spredt seg til enda en bolig.

– Det ser ikke bra ut akkurat nå. Vi har store styrker ute for å se hva de klarer å begrense, sier Drotningsvik.

Hele boligfeltet på Maggevarden med om lag 400 beboere evakueres. Også de som bor på Valderhaug blir evakuert.

Beboere i Ågotnesområdet blir bedt om å gjøre seg klare for evakuering. Der bor det rundt 3800 mennesker.

– Vi er i en kritisk fase. Flere hus står i fare, sier Drotningsvik ved 110-sentralen.

Brannen har nådd bebyggelse, slik brannvesenet fryktet. Foto: Hedvig Idås

– Ikke oppsøk denne delen av kommunen

Ordfører Tom Georg Indrevik sier rundt 19.15 at de evakuerte blir samlet i Ågotneshallen slik at de samlet kan få informasjon om hva som skjer videre. Der vil de bli tatt i mot av Røde Kors.

Det blir også fortløpende sendt ut sms eller beskjed fra politiet til de som skal gjøre seg klar for evakuering.

Dersom det ikke blir mulig å reise hjem i natt, vil kommunen sørge for å hotellovernatting.

Ordføreren har også en klar oppfordring til skuelystne.

– Ikke oppsøk denne delen av kommunen. Det er alt for mange folk her nå som ikke har noe her å gjøre. Det påvirker de som prøver å gjøre jobben sin. Jeg håper folk forstår at dette er en dramatisk situasjon og at veiene må være fri til de som trenger den, sier Indrevik.

Ett av brannhelikoptrene i arbeid. Foto: 2211-tipser

Tjukk røyk

Det ligger tjukk røyk fra Dalskjenet til Nordli og videre mot Ågotnes. Biler får verken kjøre inn eller ut. Det brenner kraftig i skog og gress flere steder.

Røyk fra brannen er synlig fra store deler av Bergen. Over 2000 kunder har mistet strømmen. BKK besluttet selv å koble ut strømmen, slik at brannvesenet kan drive slukningsarbeid på en trygg måte.

Nærmere 60 bakkemannskaper og en rekke brannhelikoptre kjemper mot flammene.

Totalt er nå syv brannhelikoptre kalt ut. Det syvende er på vei til stedet.

– DSB stiller alt de har av ressurser til rådighet nå, sier vaktkommandøren ved 110-sentralen.

Brannvesenet har ikke kontroll over brannen.

Anita Baardsen Ekrem, ektemannen Gjert André Ekrem og sønnen Andreas Baardsen Ekrem er evakuert. Foto: Hedvig Idås

Brann 20 meter fra huset

Familien Ekrem og resten av naboene ved Dalskjenet ble evakuert i 18-tiden.

– Brannen sto bare 20 meter fra huset, forteller Anita Baardsen Ekrem.

Alle på Ågotnes blir bedt om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjonen. Det er innført vanningsforbud.

Det er fortsatt uklart hvordan brannen har oppstått. Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen.