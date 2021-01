Hvor streng blir en ny nedstengning? Kl. 09 kommer svaret.

Lørdag kan de strengeste tiltakene siden pandemien traff Norge i mars i fjor, bli innført. Skoler, barnehager, butikker og kjøpesentre kan bli stengt i Oslo og flere andre kommuner.

Det går mot lysere tider i Oslo og andre steder. Men fredagen kom de negative koronanyhetene på rekke og rad. Foto: Stein Bjørge

Nå nettopp

Fredag ble det identifisert et utbrudd av et mutert koronavirus med utgangspunkt i et sykehjem i kommunen Nordre Follo. Kommunen har ikke klart å spore smittekilden og valgte på kort varsel å stenge helt ned.

Fredag kveld var helsemyndigheter og mange kommuner i Oslo-området samlet til et felles møte. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har gitt regjeringen råd.

Nye innstramninger, anbefalinger og tiltak offentliggjøres kl. 09 lørdag.

Minst 55 tilfeller i Norge

Det er påvist minst 55 tilfeller av den britiske korona-mutasjonen i Norge, ifølge oversikten til Folkehelseinstituttet. 19 av disse er i Oslo, mens 13 er i Viken. 10 er i Vestland fylke, 9 i Rogaland, 3 i Agder og 1 i Innlandet.

Utbruddet i Nordre Follo er skjedd med utgangspunkt i sykehjemmet Langhus bo- og servicesenter. To beboere med påvist mutert virus, er døde. Utbruddet har spredt seg på sykehjemmet, til en barnehage og muligens flere steder.

Omfanget er foreløpig ikke kartlagt. Den opprinnelige kilden er heller ikke funnet. Det er derfor stilt spørsmål ved om spredningen av den britiske mutasjonen kan ha pågått i flere uker og være større enn tidligere trodd.

Helsedirektoratet sa fredag at utbruddet har potensial til å starte en tredje, kraftig smittebølge.

Les også Evakuerer pasienter: Koronasyke dør av oksygenmangel midt i «verdens lunger»

Hvilke tiltak er aktuelle?

Kommunene som deltok i møtet skal ha ønsket felles, regionale tiltak fra regjeringen.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) i Moss opplyste til lokalavisen Moss Avis at tiltakene som ble diskutert i møtet, er de samme som allerede er innført i Nordre Follo.

Dette er tiltakene i Nordre Follo til og med 27. januar:

Skoler og barnehager er i helt stengt.

Alle former for fellesaktiviteter og trening innendørs er stengt, også for barn og unge. Utendørs trening er sterkt frarådet.

Kjøpesentre og butikker er stengt, bortsett fra dagligvare, bensinstasjoner og apotek.

Serveringssteder er stengt, med unntak for takeaway og hjemlevering.

Det er besøksstans på sykehjem og besøk i omsorgsboliger er sterkt frarådet.

Alle innbyggere er sterkt oppfordret til å ikke reise ut av kommunen.

Skoler kan bli stengt

Det er svært sannsynlig at alle skoler og barnehager heves til rødt beredskapsnivå.

Det er ikke ensbetydende med at de stenges helt. Men det betyr svært strenge regler.

For grunnskoler betyr rødt nivå blant annet inndeling i små kohorter med faste lærere, hvor ikke alle kan ha fysisk undervisning samtidig. For barnehager betyr det blant annet små kohorter med fast personell og innskrenkede åpningstider ved behov for det.

Det kan også være aktuelt med full stengning av skoler og barnehager i enkeltkommuner, inkludert Oslo, i noen dager til man har bedre oversikt og er forberedt på å håndtere rødt nivå.

Les også Synnøve (51) var usikker på hvor hardt hun burde presse seg. Slik mener ekspertene du bør trene etter koronasykdom.

De fleste butikker kan bli stengt

NTB skriver, basert på anonyme kilder, at regjeringen kommer til å stenge butikker og kjøpesentre i alle berørte kommuner. Det er det som Nordre Follo allerede har gjort på eget initiativ.

Et mulig forvarsel om det som venter kom sent fredag kveld. Da varslet Deichmanske, altså det kommunale folkebiblioteket i Oslo, at alle filialer stenges fra og med lørdag.

Oslo har fra før et svært strengt smittevernregime, hvor det blant annet har vært skjenkestans helt siden november. Flere av nabokommunene har mindre strenge regler.

Hvilke kommuner gjelder dette?

Det gjelder Nordre Follo , hvor utbruddet startet.

Det gjelder de andre kommunene i Follo-regionen i Akershus: Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk.

Det gjelder nærliggende kommuner i Østfold: Moss, Våler, Indre Østfold.

Det gjelder Oslo.

Lillestrøm og Rælingen ha deltatt på møtet, Asker og Bærum, samt Drammen. I tillegg skal Romerike-kommuneneogha deltatt på møtet, ifølge VG. Det samme gjordeog, samt

Tiltakene vil ikke omfatte alle nevnte kommuner. I alle fall Asker, Bærum og Drammen vil bli holdt utenfor i denne omgang.

Mer smittsomt. Også mer dødelig?

Det muterte viruset er mer smittsomt enn tidligere varianter. Britiske forskere mener det også kan være et sted mellom 10 og 50 prosent mer dødelig, ifølge BBC.

Statsminister Boris Johnson i Storbritannia sa fredag at det muterte viruset også ser ut til å være forbundet med en større dødelighet.

– Vi er kjent med at man mistenker dette, men det er foreløpig ikke godt dokumentert om det skyldes økt smittsomhet, eller om det kan ha sammenheng med endrede sykdomsfremkallende egenskaper. Vi blir derfor nødt til å følge nøye med på dette fremover, uttaler ass. helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

Fredag kom flere andre dårlige koronanyhetene på rekke og rad.

Norge vil få levert rundt 1 million færre doser av Astra Zeneca-vaksinen i første kvartal enn tidligere ventet. Dette er den tredje vaksinen, som er ventet å bli godkjent av EU i slutten av måneden.

Det ble også kjent at to andre virusmutasjoner enn den britiske, den sørafrikanske og den brasilianske, muligens kan gjøre at vaksinene virker klart dårligere.