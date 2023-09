– Psykiatri-sporet har fått for stor plass

NTNU-professor mener det er på tide å tenke nytt i forebyggingen av selvmord.

Heidi Hjelmeland, professor ved NTNU, advarer mot et for ensidig blikk på psykisk helse når det gjelder forebygging av selvmord. – Man kan lett overse eller rette mindre oppmerksomhet mot kildene til folks problemer, mener hun. Vis mer

Publisert: 10.09.2023 18:48

– Den rådende oppfatningen er at psykiske lidelser er hovedårsaken til selvmord. Derfor har forebyggingen i stor grad dreid seg om å finne og hjelpe de som har slike lidelser, sier Heidi Hjelmeland.

Hun er professor ved Institutt for psykisk helse ved NTNU og forsker på ulike aspekter ved selvmord.

Hvert år, den 10. september, retter FN oppmerksomheten mot selvmordsforebygging. Selvmord er et stort internasjonalt samfunnsproblem. I Norge tok 610 mennesker sitt eget liv i 2022. Tallet har vært stabilt høyt de senere årene, og selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge.

– Så vi vet ikke sikkert at de som tar livet sitt, er psykisk syke?

– Nei, mener Hjelmeland. Og hun advarer: Et ensidig eller overdrevent blikk på psykiske lidelser i forbindelse med selvmord, kan dessuten føre galt av sted.

– Et eksempel er at mye av oppmerksomheten da vil rettes mot at noe er galt med eller i personen, samtidig som man lett kan overse eller rette mindre oppmerksomhet mot kildene til folks problemer.

Slike kilder, sier Hjelmeland, befinner seg som oftest i den enkeltes omgivelser.

– Selvmord handler ikke nødvendigvis om psykiske lidelser, selv om det kan være en del av problematikken for noen.

– All lidelse har sitt utgangspunkt i folks livshistorie

– Vi må være åpne for at det som oppfattes som symptomer på en psykisk lidelse, kan være reaksjoner på vanskeligheter i omgivelsene.

Hjelmeland sier at selvmord kan handle om mange forskjellige ting og ha forskjellige meninger for forskjellige mennesker.

– For å forebygge selvmord må vi altså forstå hva det handler om.

NTNU-professoren mener at psykiske lidelser ikke i seg selv sier noe om hva som kan ligge bak tanker om å ta livet sitt, eller om hvor stor selvmordsrisikoen er.

– Potensialet for bedre selvmordsforebygging ligger i å forstå at all lidelse har sitt utgangspunkt i folks livshistorie.

Heidi Hjelmeland understreker at alle som trenger behandling for sine psykiske lidelser, selvfølgelig må få det.

– Men vi må være klar over at det er ikke sikkert slik behandling i seg selv forebygger selvmord.

– Fiktiv problemstilling

Lars Mehlum er professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo, og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.

– Ingen forsker eller kliniker jeg vet om, mener at psykisk helse er den eneste viktige måten å forebygge selvmord på, sier professor Lars Mehlum. Vis mer

– Hjelmelands problemstilling er fiktiv. Jeg kjenner ingen norske forskere eller klinikere som mener at psykisk lidelse er den eneste viktige risikofaktoren for selvmord. Eller at inngripen gjennom psykiatrien er den eneste viktige måten å forebygge selvmord på.

De som har god kompetanse på feltet, sier Mehlum, innser at selvmord er betinget av en rekke ulike risikofaktorer som også må forebygges gjennom mange ulike tilnærminger.

Mehlum påpeker at Norge derfor har en handlingsplan for forebygging av selvmord, som inneholder et høyt antall forskjellige forebyggingsstrategier.

– At det finnes enkelte som liker å polarisere debatten og fagdiskursen, er en annen sak. Men det er ikke slik at det er stor uenighet om forebyggingsstrategier i Norge og internasjonalt, mener Lars Mehlum.