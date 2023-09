Aktor om 52-åringens forklaring: Påfallende

STAVANGER (Aftenposten): Aktoratet mener nye detaljer i forklaringen til mannen som er tiltalt for Birgitte Tengs-drapet er påfallende. Naturlig og forståelig, svarer forsvareren.

Aktoratet, statsadvokatene Thale Thomseth og Nina Grande sammen med politiinspektør Unni Byberg Malmin, samlet under rettssaken i Stavanger.

Mandag fortsetter forklaringen til den 52 år gamle mannen som er tiltalt for et av Norges mest omtalte drap. Tonen mellom ham og aktor er ikke særlig god. Heller tverr. Han svarer ofte kort når aktor spør og forsøker å grave.

Enten husker han ikke mye, eller så svarer han ikke så utfyllende. Aktor Thale Thomseth mener han er tilbakeholden på mange punkter.

Men han kan også bli mer engasjert og svarer utfyllende på enkelte ting. Og etter den første dagen med hans forklaring torsdag, svarte han også litt ulikt det han gjorde i tingretten for litt under ett år siden.

Der ble han enstemmig dømt til 17 års fengsel for drapet.

Endret forklaring om vitne

I sin forklaring torsdag husket mannen plutselig noe han ikke husket i tingretten om et kvinnelig vitne. Det fikk aktoratet til å reagere. De måtte spille av hans forklaring fra tingretten og lurte på hvorfor han nå plutselig husket bedre om dette, når han nesten ikke husker andre ting.

– Påfallende, mener statsadvokat Thale Thomseth til Aftenposten.

Mannen nekter for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs i 1995 å gjøre. Forsvarer Stian Bråstein mener det ikke er noe påfallende i det hele tatt at mannen husker mer om enkelte ting nå.

– Han forklarer seg om forhold som ligger opp til 30–35 år tilbake i tid og får til dels detaljerte spørsmål om hendelser. Det er naturlig og forståelig at man husker noen ting bedre enn andre, sier han.

52-åringens forsvarere Stian Bråstein (t.h.) og Stian Kristensen.

DNA-beviset

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun ble funnet med strømpebuksen rullet ned bak noen busker og et kratt i et skogholt ved Gamle Sundveg i Kopervik.

Påtalemyndigheten mener drapet var seksuelt motivert og at den nå 52 år gamle mannen som drepte henne. Han ble pågrepet i september i 2021. Det eneste fellende beviset de har mot mannen er at de fant en ørliten del av hans DNA, et Y-kromosom, på trusedelen til strømpebuksen til Tengs, nedenfor linningen.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det bare er én måte dette Y-kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs på:

Mannen var der og drepte henne i 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

– En vanlig fredag

Han har hele tiden nektet for å ha noe som helst med saken å gjøre. Det gjentok han da han startet sin forklaring forrige torsdag.

– Jeg har ikke noe kjennskap til Birgitte Tengs, sa han til dommerne.

Det er ikke funnet vitner som har sett den tiltalte mannen i Kopervik natt til 6. mai 1995, da Tengs forsvant og senere ble drept.

Fakta Drapet på Birgitte Tengs 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy 6. mai 1995. Hun var blitt tatt kvelertak på og blitt utsatt for massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre. I november i fjor ble han endelig frikjent for erstatningskravet.

I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt.

1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (52) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksa hun hadde på seg da hun ble drept.

Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.

6. februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.

Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger går fra 5. september til 2. november. Kilde: NTB

Aktor har ingen beviser for at han var der. Selv sier han at han var i Haugesund på kino eller på bowling den kvelden. Han sier han ikke kjente til området rundt stedet Tengs ble funnet.

– Jeg kjørte forbi Kopervik to ganger, men jeg var ikke i Kopervik den kvelden eller natten, sa han på nytt.

Han har ikke noe alibi for tidspunktet Tengs ble drept, men sier han dro rett hjem til foreldrene i Skudeneshavn etter at han hadde vært i Haugesund.

– For meg var det en helt vanlig fredag. Jeg kjørte tilbake til foreldrene mine. Jeg husker ikke når jeg kom hjem, sa 52-åringen.

Et Y-kromosom påvist på Birgitte Tengs strømpebukse er det sentrale beviset mot 52-åringen som er tiltalt. Det er hans DNA. Spørsmålet er når og hvordan Y-kromosomet havnet på strømpebuksen.

Aktoratets strategi

Siden han sier han ikke har noe med drapet å gjøre, kan ikke aktor stille spørsmål opp mot drapshandlingen. Det de derimot gjør er å spørre om hans kjennskap til området på Karmøy der Tengs ble funnet.

– Særlig fordi det kommer vitner senere som sier noe annet. Så da må han få anledning til å kommentere det, sier Thomseth.

En av politiets viktigste teorier er at Tengs ble plukket opp av en sjåfør i Kopervik sentrum like over midnatt til 6. mai 1995.

– Da er det naturlig å stille spørsmål til ham om de ulike haikeepisodene han selv har forklart om og ikke minst at han har vært, hans ord er vel sjåfør, for tenåringsjenter ved en rekke anledninger i perioden i 1995, sier Thomseth.

52-åringen sa i retten at han trolig har tatt opp 50 til 100 haikere fra Haugesund og på Karmøy. Han ikke vet hvordan hans DNA kan ha havnet på Tengs strømpebukse.

– For alt jeg vet kan hun ha sittet på med meg tidligere, i tiden før det skjedde. Jeg tok opp haikere, sa han i retten torsdag.

Et av forsvarernes viktigste argumenter er at hans DNA kan ha havnet der på grunn av oversmitte. Altså at hans DNA er blitt påført via noen andre som har vært sammen med Tengs, eller ved at hun selv har tatt på noe han har tatt på.