Shabana Rehman er død

Komiker, skribent, forfatter og samfunnsdebattant Shabana Rehman er død. Hun ble 46 år gammel.

29. des. 2022 12:33 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det bekrefter broren Shakeel Rehman i et innlegg på Facebook torsdag.

«Det er med bunnløs sorg jeg må meddele at vår høytelskede uerstattelige søster, datter, tante, venn, midtpunkt, humørspreder og stolthet gikk fredfullt bort idag tidlig», skriver han.

Rehman fikk påvist kreft i bukspyttkjertelen med spredning i januar 2022. Hun har gjennom det siste året vært åpen om livet med sykdommen. Shakeel Rehman skriver at søsteren har vært innlagt på sykehus de siste åtte dagene.

«Hun har kjempet hardt og aldri gitt opp håpet. Hun ville leve videre for familien, kjærligheten og for det landet som hun elsket så enormt høyt. Men i det siste har ikke kroppen klart mere. Sykdommen avmagret henne. Det har vært en glede og en ære for meg å ha hatt deg som søster Shabana. Alltid vært så glad i deg og stolt av deg. Dypt savnet for alltid», skriver han.

Shabana Rehmans kjæreste, Petter Simonsen, har også omtalt Rehmans bortgang på Facebook.

«Min høyt elskede Shabana reiste i dag tidlig over til den andre siden fredfullt omgitt av sine aller nærmeste. Jeg er i stor sorg men kjenner samtidig på enorm takknemlighet for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærlighet», skriver han.

Rehman startet som spaltist i VG i 1996 og debuterte som standupkomiker tre år senere. Hun var spaltist i Dagbladet i sju år fra 2000 og senere i Aftenposten.

Les også En drøm om frihet

Rehman gjorde seg spesielt bemerket da hun stilte opp i Dagbladet i 2000, kun iført kroppsmaling med det norske flagget. I 2004 vakte det oppsikt da hun løftet mulla Krekar under et arrangement i Oslo.

Fra 2017 til 2020 var hun leder av stiftelsen «Født fri». Shabana Rehman ble i 2020 medlem av regjeringens Ytringsfrihetskommisjon.

Siden i sommer har Rehman fått behandling på en klinikk i Tyskland.

Aftenposten har det siste året fått følge Rehman tett gjennom podkast-dokumentaren Shabanas verden. Dokumentaren forteller historien om Rehmans ekstraordinære liv, men er også et innblikk i hennes hverdag med dødelig kreft.

Hør dokumentarserien «Shabanas verden» her: