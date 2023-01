Umulig, sier Bane Nor. Ingen problem, sier Vy.

Det var umulig å teste Follobanen med normalt antall avganger, sier Bane Nor. Vi har mer enn nok tog, sier Vy.

Follobanen (i tunnelene) til 36,8 milliarder står ved starten av 2023 ubrukt. Togene må kjøre den «gamle» strekningen på Østfoldbanen (øverst i bildet).

2. jan. 2023 16:26 Sist oppdatert nå nettopp

– Ikke mulig.

Da Follobanen måtte stenge ni dager etter at den åpnet, sa Bane Nors utbyggingsdirektør at de ikke hadde testet strekningen til 36,8 milliarder med normal togbelastning før åpningen.

Bane Nor mener det var umulig å teste strekningen med samme togtrafikk som den har i full drift. Det sa konserndirektør Stine Undrum i et intervju med Aftenposten.

Aftenposten har spurt om hvorfor dette var umulig.

Det vil ikke Bane Nor svare på.

Vi har også spurt om hvor verdifulle slike tester på redusert kapasitet egentlig er. Altså om de vil avdekke feil når de ikke tester med vanlig trafikk.

Det vil Bane Nor heller ikke svare på.

På disse og flere spørsmål skriver Bane Nors kommunikasjonsrådgiver Hilde Marie Braaten i en e-post at Aftenposten stiller «relevante og gode spørsmål, som det er riktig å stille».

De svarer likevel ikke, fordi det «kan lede til spekulasjon omkring årsakene».

Tog tilgjengelig

Aftenposten har sjekket med Vy for å ettergå Bane Nors utspill om testkjøringen. Det er Vy som Bane Nor leier inn for å kjøre tog både til testkjøring.

Vy sier «ikke mulig»-utsagnet til Bane Nor ikke handler om antall tog tilgjengelig eller for få tog til overs.

– Det ble ikke gjort én bestilling vi ikke kunne levere på, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

I normal drift er det på det meste seks avganger i timen i hver retning på Follobanen.

Testkjøringen ble aldri gjort med mer enn én avgang i timen. Det viser dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

Startet testkjøring 11 dager før åpning

Lundeby sier det ville vært uproblematisk for Vy å levere nok tog til å teste med tilsvarende trafikk som rutetabellen. Man må bare planlegge i litt god tid, ifølge kommunikasjonssjefen. Han tror de greit ville klart å levere en slik bestillingen med to ukers frist.

To måneders frist ville vært uproblematisk.

Avtalen om testkjøring er datert to måneder før selve kjøringen. Første testkjøring ble gjort 30. november, 11 dager før banen åpnet.

Vy kjenner ikke til hvorfor Bane Nor ikke har bestilt flere tog til testkjøringen. Lundeby sier det koster penger å bestille testkjøring, men vil ikke spekulere på årsaken til at testing av ordinær drift ikke ble bestilt.

Bane Nor er blitt forelagt disse nye opplysningene. De har så langt ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

Samferdselsministeren

Til NRK mandag morgen gjentok samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) argumentasjonen til Bane Nor.

– Fullskala testing er knapt nok mulig å få til i Norge. Det betyr at du må hente ut tog fra annen drift for å få det til, sa ministeren.

Han omtalte videre at det var en «teoretisk betraktning» om en test med ordinær drift burde vært gjennomført. Dette står i direkte motsetning til det Vy sier til Aftenposten. Det er altså de som har stått for testingen av banen.

Aftenposten har bedt samferdselsministeren om å kommentere på hvilket grunnlag han uttalte seg på. Han svarer ikke på dette, men han skriver i en e-post det er forskjell på en test og aktiv drift.

– Uansett hvor mye man tester, kan det oppstå uventede forhold og problemer når noe nytt settes i ordinær drift, skriver Nygård.

Han regner med at testene blir en del av redegjørelsen han har bestilt. Ministeren har kalt inn til hastemøte om Follobanen tirsdag.

– Ingen innsigelser

Det er Jernbanetilsynet som gir tillatelse når man skal åpne nye jernbanestrekninger i Norge.

De hadde ingen innsigelser på testingen til Bane Nor.

Jernbanetilsynet sier de sjekker om søknaden inneholder nødvendig dokumentasjon. De sier det ikke er Jernbanetilsynets rolle å etterregne Bane Nors tekniske spesifikasjoner.

Årsaken til at strekningen stenges, er ifølge Bane Nor en feil i returstrømanlegget. Aftenposten har stilt Bane Nor en rekke spørsmål rundt dette.

De ønsker heller ikke å besvare disse med samme argumentasjon som til testingen.