Ekstremværet Hans er på vei. Det ventes store ødeleggelser og forsinkelser.

Nå ventes de våteste døgnene på mange tiår. Følg konsekvensene av ekstremværet Hans.

På Västkustvägen E6 utenfor Malmö i Sverige oppsto det mandag morgen store problemer på grunn av den enorme nedbøren fra Hans. Nå venter Norge. Vis mer

Allerede søndag blinket farevarselet fra Meteorologisk institutt rødt. Ekstremværet Hans er det første i Norge siden januar 2022.

Mandag og tirsdag kan ekstremværet gi store ødeleggelser:

På Østlandet nord for Oslo

I de østlige delene av gamle Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

I sør i Trøndelag

I løpet av to døgn kan det komme inntil 150 mm nedbør. Det tilsvarer 150 liter per kvadratmeter - nok til å fylle et lite badekar.

– Denne starten på uken blir den våteste på 25 år, sier vakthavende statsmeteorolog Pernille Borander.

Søndag kveld raste ekstremværet Hans gjennom Sør-Sverige. I Sverige har det vært forsinkelser for reisende, ødelagte veier og mye lyn.

Men episenteret for Hans er ventet å være Norge og Innlandet. I tillegg til selve ekstremværvarsel er det også sendt ut flom- og jordskredvarsel.

Det gjelder disse områdene:

Uværet starter for alvor i ettermiddag

Meteorologisk institutt sier at det er mandag ettermiddag det verste starter.

– Nå har varmfronten som dette begynner med passert Oslo og Mjøsa, men dette er bare begynnelsen, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Håkon Mjelstad til NTB i 8-tiden mandag.

Mjelstad sier at de svært kraftige regnbygene som er ventet, fremdeles er på vei mot Norge.

– Nedbøren kan begynne allerede i formiddag, men det er nok fra mandag ettermiddag og utover det blir verst, sier han.

Slik påvirker været Norge mandag morgen:

1. Fly

Foreløpig er det ikke meldt om noen innstilte flyvninger til eller fra Oslo lufthavn på Avinors nettsider hverken mandag eller tirsdag.

Norwegian har foreløpig ikke kansellert noen av sine flyvninger til eller fra Oslo lufthavn mandag eller tirsdag på grunn av været.

Likevel skriver Avinor at det kan bli forsinkelser og ber reisende om å følge nøye med.

Her sjekker du om flyet fra Gardermoen er i rute.

2. Tog

Dovrebanen: Mandag morgen fra klokken 05.30 stengte Bane Nor Dovrebanen mellom Hamar og Dombås. Banen holdes stengt frem til klokken 12 mandag. Det påvirker toglinjene F6 Oslo S – Trondheim S og RE 10 Drammen – Oslo S – Lillehammer.

Rørosbanen: Mandag morgen ble Rørosbanen mellom Hamar og Støl stengt.

Dette betyr at SJ Norge innstiller alle tog på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen mandag 7. og tirsdag 8. august, og det kjøres ikke alternativ transport.

Bergensbanen: Bane Nor innfører oransje beredskapsnivå på Bergensbanen fra midnatt søndag. De vil også øke beredskapen for andre strekninger. Det skriver Bane Nor innfører oransje beredskapsnivå på Bergensbanen fra midnatt søndag. De vil også øke beredskapen for andre strekninger. Det skriver Nettavisen

Her oppdaterer Bane Nor informasjon om eventuelle forsinkelser.

Noen togstrekninger stenges mandag morgen på grunn av regnværet. Bildet er fra sensommeren 2019 da regnværet første til en rekke kanselleringer og forsinkelser. Vis mer

3. Vei

Statens vegvesen ber folk følge med på vær- og veimeldinger de neste dagene. De råder folk til å la bilen stå mandag og tirsdag, dersom det er mulig.

– Det vil være overvann mange steder. De som må ut og kjøre må være ekstra oppmerksomme på faren for vannplaning, særlig på motorveier med høy hastighet og stor trafikk, skriver seksjonsleder Asbjørn Stensrud i en pressemelding søndag ettermiddag.

Statens vegvesen og fylkeskommunene er forberedt på å stenge veier på grunn av fare for flom og skred. Statens vegvesen skriver at noen stengninger kan bli langvarige.

Her kan du sjekke Statens vegvesens trafikkmeldinger.

Fakta Rødt farevarsel om ekstremt mye regn Rødt nivå er høyeste farenivå for regn. Røde farevarsler sendes bare ut når det er ventet at været kan gi ekstreme konsekvenser. Varselet innebærer fare for at liv går tapt og store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur. Farevarslene er basert på forventet skadeomfang. Værutvikling, demografi, infrastruktur og jordsmonn er noen av elementene de tar med i vurderingen. Kilde: Meteorologisk institutt Vis mer

Statens vegvesen ber folk passe seg for vannplaning i regnværet. Vis mer

Har ikke krav på erstatning

Når reisen kanselleres på grunn av ekstremvær, så er rettighetene for reisende annerledes enn dersom det er selskapet som har skylden for forsinkelsen.

– Nå har Meteorologisk institutt gått ut med rødt farevarsel for deler av landet. Det tilfredsstiller åpenbart kravet til ekstremvær, sier Thomas Iversen, som er seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Vanligvis har flypassasjerer rett på en økonomisk kompensasjon dersom det er store forsinkelser eller flyvningen blir kansellert. Hvor mye det utgjør vil avhenge av når de reisende fikk beskjed om forsinkelsen, og hvor langt man reiser.

Det har derimot ikke reisende rett på når reisen avlyses på grunn av ekstremvær. Selv ikke dersom forsinkelsen betyr at man taper arbeidsinntekt.

– Det er en risiko som man tar når man reiser på tur, sier Iversen.

Han understreker at hvis man må legge ut for nye billetter, mat, drikke eller hotell i ventetiden har man rett på erstatning for dette.

