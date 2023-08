Drepte Jonas Henriksen fortalte om hærverk, vold og trusler

Politiet har en rekke tips i etterforskningen av drapet på Jonas Henriksen. Bare dager før drapet, fortalte han selv om vold og grove trusler i en ny podkast.

Tagging med teksten «Tyster Jonas» er gjort på flere offentlige steder i Hønefoss, skriver NRK. Kanalen har bilder fra åtte steder hvor det har blitt tagget. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 16:06 Oppdatert: 22.08.2023 16:16

– Jeg har ikke oversikt hvor mange tips det er snakk om, men det er nødvendig for oss å bruke mye ressurser på å gjennomgå dem grundig og så raskt som mulig. Vi har også blitt kontaktet av flere bilførere som har hatt dashbordkamera. Vi jobber nå med å komme i kontakt med dem, sier politiadvokat Tine Henriksen til NTB.

Politiet ønsker opptak gjort mellom klokka 5 og 18 torsdag på disse strekningene:

– E16 Hallingby til Nes i Ådal

– Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

– Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg-brua

Sjekker gamle saker

Samtidig er arbeidet med å sjekke om drapet kan ha sammenheng med gamle saker, der Jonas Aarseth Henriksen (30) har hatt status som fornærmet. Det dreier seg om flere uoppklarte straffesaker, bekrefter Henriksen.

– Vi går igjennom alle gamle saker, samt all kjennskap politiet har til fornærmede fra før. Jeg kan dessverre ikke gå mer i detalj, annet enn at vi kartlegger fornærmede og livet hans, samt hvem han har hatt kontakt med. Vi har ikke låst oss på noe konkret, understreker Henriksen.

Hun vil ikke gå i detalj om hvor mange saker det er snakk om, eller hva slags straffbare forhold Henriksen skal ha blitt utsatt for.

Det var 17. august at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Vis mer

Trakassering og trusler

– Over flere år hadde Jonas opplevd både trakassering, vandalisme og blitt truet på livet. Vi ble invitert opp til ham for å høre mer om hvordan det har vært å leve med denne terroren gjennom to år, sier Helge Moldver til TV 2.

Seks dager tidligere var Moldver og Stein Morten Lier fra true crime-podkasten «Avhørt» på besøk hos Henriksen. De hadde et halvannen times intervju med 30-åringen før de blant annet ble tatt med for å se på restene etter den oppbrente betongbilen hans.

– Det var gjentatte stygge hendelser, alt fra brannstiftelse til hærverk og vold, som aldri tok slutt, sier Moldver.

Den første av tre podkastepisoder blir publisert natt til onsdag denne uka, skriver fagbladet Journalisten. De øvrige to episodene skal komme i løpet av uka.

«Tyster Jonas»

Det var 17. august at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, oppgir politiet nå at de er sikre på at Henriksen ble drept.

– Han er ikke eier av hytta i Ådal. En del av etterforskningen går ut på å undersøke omstendighetene rundt hytta, og hvorfor han var der, sier Henriksen.

Hun vil ikke kommentere om politiet har kjennskap til om Henriksen var en del av et kriminelt miljø eller hadde kontakt med kriminelle.

NRK har blant annet rapportert om at det flere steder i Hønefoss var tagget «Tyster Jonas» før han ble funnet død, samt at en bobil utenfor bedriften til Henriksen skal ha blitt angrepet med en brannbombe i juli for to år siden.

Har flere teorier

Jonas Aarseth Henriksen skal også ha blitt banket opp da han bodde i Tønsberg. Det lokale politiet her er involvert i etterforskningen av drapet, ifølge Tønsbergs Blad. Avdøde flyttet til Hønefoss denne sommeren.

Politiet er klar over taggingen, og de opplyser at de har det som en del av etterforskningen. De ønsker informasjon fra publikum som kan ha observert hvem som står bak, eller har andre observasjoner.

Henriksen holde likevel kortene tett til brystet om hvilken vekt disse tidligere forholdene har i drapsetterforskningen.

– Vi har flere teorier om hvem som kan være involvert, og hva som kan være motivet for drapet, slik vi har i alle saker, sier hun.