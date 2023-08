Skulle få vite hvorfor han strøk. Gikk til angrep med kniv.

Studenten skulle i et møte for å få vite for hvorfor han strøk. Han endte opp med å gå til angrep på emnelederen og den eksamensansvarlige.

Vis mer

Publisert: 29.08.2023 16:11 Oppdatert: 29.08.2023 16:24

Kortversjonen På Universitetet i Oslo (UiO) ble to ansatte skadet etter at en 23 år gammel mannlig student gikk til angrep med kniv.

Studenten som hadde strøket på praktisk eksamen to ganger, gikk til angrep på emnelederen og eksamensansvarlig under et møte der de skulle diskutere hvorfor han strøk.

Den 63 år gamle førsteamanuensis ble alvorlig skadet med knivstikk i mageregionen. En universitetslektor i 30-årene ble lettere skadet.

Angriperen, som nå er siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade, nekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner straffskyld for kroppsskade. Han ble varetektsfengslet to dager etter hendelsen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Torsdag ettermiddag fikk politiet melding om at to personer var skadet etter knivstikking. Hendelsen skjedde i et bygg tilknyttet Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) på Majorstuen.

En 63 år gammel førsteamanuensis ble sendt til Ullevål sykehus alvorlig skadet etter knivstikk i mageregionen. En universitetslektor i 30-årene ble sendt til legevaken med lettere skader.

Da politiet kom til stedet noen minutter etter hendelsen, hadde personer allerede fått kontroll på gjerningspersonen, en 23 år gammel mann.

Han er siktet for drapsforsøk og grov kroppsskade og ble varetektsfengslet lørdag. Han nekter straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner straffskyld for kroppsskade.

Planlagt møte

Etter det Aftenposten får opplyst fra flere uavhengige kilder, skjedde knivstikkingen da studenten møtte opp på kontoret til de to i bygningen på Majorstuen.

Møtet var planlagt, og studenten skulle få vite hvorfor han hadde strøket på en praktisk eksamen som han hadde hatt dagen før. Dette var en eksamen gjerningsmannen hadde tatt om igjen (konteeksamen konteeksamenForkortelse for kontinuasjonseksamen. Dette er en mulighet utdanningsinstitusjoner kan gi studenter som har strøket, har trukket seg eller er registrert med gyldig fravær på en ordinær eksamen.).

Politiet gjorde flere beslag etter knivstikkingen torsdag ettermiddag. Vis mer

Etter det Aftenposten får opplyst, trengte studenten å få ståkarakter på denne eksamenen for å kunne fortsette å studere. Siden han strøk, måtte han vente et helt år før han kunne ta eksamen på nytt.

Kvinnen som ble stukket, var ikke sensor på eksamen, men ledet emnet som eksamenen var en del av. Kvinnen i 30-årene som var på kontoret sammen med henne, skal imidlertid ha vært ansvarlig for gjennomføringen av eksamenen.

Begge de to fornærmede var på kontoret da 23-åringen fikk vite hvorfor han strøk.

Fakta Aftenposten og anonyme kilder Aftenpostens hovedregel er at vi skal identifisere kilden til opplysninger som gjengis, og vi skal ha flere uavhengige kilder som grunnlag for alt journalistisk arbeid. Det er likevel en viktig journalistisk arbeidsmetode å bruke kilder som av ulike årsaker ikke kan eller vil være åpne. Unntak fra hovedregelen pålegger oss et særlig stort ansvar. Vi må da sjekke følgende: Kjenner vi kildens identitet?

Er anonymitet eneste mulige måte å få frem opplysningen på?

Er opplysningen av stor offentlig interesse?

Kan opplysningene etterprøves av en eller flere uavhengige kilder?

Vi må bestrebe oss på å gi informasjon om kildens plassering i et sakskompleks, uten å avsløre kilden. Aftenposten beskytter sine kilder. Har du spørsmål om Aftenpostens bruk av anonyme kilder? Send spørsmål til nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Har du tips? Send nyhetstips til 2286@aftenposten.no eller bruk vår krypterte varslersentral. Vis mer

Fikk kontroll på ham selv

Etter at samtalen hadde vart en god stund, skal 23-åringen ha gått til angrep. Kvinnen i 30-årene som var på kontoret, skal raskt ha klart å legge gjerningsmannen i gulvet. Hun fikk hjelp av en person som raskt kom til etter å ha hørt skrik.

23-åringens forsvarer Petar Sekulic ønsker ikke å kommentere detaljene i opplysningene Aftenposten har.

Den 63 år gamle førsteamanuensen ble fraktet til sykehuset med alvorlige skader. Dagen etter delte hun et bilde av seg selv fra sykesengen på Facebook. Hun takket for omtanken fra venner og kolleger.

– Hun er takknemlig for den hjelpen hun fikk av den andre fornærmede og andre kolleger som kom til og hjalp henne. Det var små marginer, og det kunne gått veldig mye verre, sier kvinnens bistandsadvokat Hege Salomon.

Kvinnen ønsker ikke å uttale seg. Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger.