Massiv politiaksjon mot kriminelle nettverk flere steder i landet. – Noen av dem har vi forsøkt å ta i ganske mange år, sier Kripos.

Norsk politi har pågrepet og siktet 14 personer for grov narkotikakriminalitet. Alle er mistenkt for å ha viktige roller i kriminelle nettverk i Norge.

Et stort antall Kripos-ansatte deltok i den massive politioperasjonen onsdag. Flere av pågripelsene ble ledet fra operasjonssentralen til Kripos på Bryn i Oslo.

16.03.2023 13:08 Oppdatert 16.03.2023 13:41

De siste dagene har norsk politi slått til mot organisert kriminalitet mange steder i Norge.

Grytidlig onsdag morgen gikk Kripos og flere politidistrikt til aksjon mot det de beskriver som «bakmenn» og «partnere» i flere kriminelle nettverk. Også torsdag ble flere personer pågrepet.

Felles for alle som er blitt pågrepet, er at de kobles til kriminelle nettverk som smugler narkotika inn i landet og selger stoffet her.

– Dette er personer som er organisatorer og bakmenn i kriminelle nettverk, sier politiadvokat Nora Pedersen fra Kripos til Aftenposten.

Denne pistolen var blant beslagene Kripos tok onsdag og torsdag.

Tatt av beredskapstroppen

Alle sakene handler om smugling og salg av narkotika. Og alle har koblinger til nettverk i utlandet, ifølge Kripos. Pågripelsene er et resultat av Kripos’ og flere politidistrikters arbeid med meldinger fra kryptotelefonen Sky ECC Sky ECCSky ECC er en såkalt kryptotelefon med ende-til-ende kryptering. Dette betyr at det i teorien kun er den som sender og mottar en melding som skal kunne lese den., en telefon som ifølge Kripos i all hovedsak er blitt brukt av kriminelle.

Etterforskningen har fått navnet OP Jason.

Seks personer er pågrepet i ulike narkotikasaker som etterforskes av Kripos. Fem ble pågrepet onsdag. Tre av disse ble pågrepet av beredskapstroppen, også kalt Delta-troppen. De to andre ble pågrepet av ansatte fra Oslo politidistrikt. Disse pågripelsene skjedde i Oslo og på østlandsområdet onsdag.

I tillegg har også politidistriktene Oslo, Øst og Trøndelag gjort flere pågripelser. Tolletaten har også bistått i Kripos’ aksjon.

Kristin Kvigne, sjef for Kripos, peker på at norske kriminelle samarbeider tett med kriminelle i utlandet.

– Satt på spissen er det velferdsstaten vår som står på spill dersom de kriminelle nettverkene får fritt spillerom, sier Kvigne i en pressemelding.

Politifolk over hele landet har de siste dagene aksjonert mot kriminelle nettverk. Arbeidet er blitt ledet av Kripos.

Totalt er 14 personer pågrepet den siste tiden. 13 av dem ble pågrepet onsdag og torsdag. Flere av de pågrepne knyttes til kjente kriminelle miljøer.

En siste mann ble pågrepet allerede 17. februar. Norsk-albaneren er kjent som en lederskikkelse i et beryktet kriminelt miljø som har holdt til på Holmlia i Oslo. Han nekter straffskyld, sier mannens forsvarer Øyvind Bratlien. Mannen i 30-årene ble pågrepet kort tid etter at han kom tilbake fra Norge. Han har i lengre tid oppholdt seg i utlandet, ifølge Aftenpostens opplysninger.

– Noen av dem har vi forsøkt å ta i ganske mange år, uten at vi har klart det. Før nå, sier Pedersen.

Dette bildet viser den antatte gjenglederen (i midten). Han er flankert av to andre menn som tidligere er dømt for alvorlig kriminalitet.

Bakgrunnen for aksjonen er et resultat av godt internasjonalt samarbeid, sier Kripos-sjefen.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsning over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier Kvigne.

Over 1200 norske brukere

Det er snart fire år siden politi i Frankrike, Nederland og Belgia klarte å få tilgang til servere til den krypterte telefonen Sky ECC. 9. mars 2021 ble Sky ECC tatt ned. Da hadde politi i en lengre periode kunnet følge kriminelle sende meldinger til og fra hverandre om kjøp og salg av narkotika, bestilling av kidnappinger og drap.

De siste årene har politi i en rekke land gjøre store tilslag mot kriminelle miljøer takket være tilgang til såkalte kryptotelefoner. Først tok politiet ned tjenesten Encrochat. Deretter ble Sky ECC tatt ned. Til slutt ble Anom tatt ned.

Sky ECC er den kryptotelefonen politiet har klart å koble desidert flest brukere som kobles til kriminalitet i Norge. Det er dokumentert rundt 50 brukere på Encrochat og 15 på Anom. Til sammenligning har Kripos funnet over 1200 brukere av Sky ECC som kobles til Norge.

Både norsk og internasjonalt politi har pekt på at disse telefonene i all hovedsak er blitt brukt av kriminelle. I Norge tyder mye på at de i all hovedsak er blitt brukt av kriminelle som kan beskrives som bakmenn eller samarbeidspartnere til bakmenn. I Norge er det Kripos som har ledet arbeidet knyttet til Sky ECC.

Det er også blitt tatt beslag i flere malerier.

Gjemte seg bak «kalkulator»

Felles for Encrochat, Anom og Sky ECC er at alle er krypterte telefoner, med ende-til-ende kryptering. Meldingene er kun lesbare for avsender eller mottager.

I tillegg har det bare vært mulig for telefonene å kommunisere med en annen telefon av samme type. Dette har gjort at telefonene har kostet mye å bruke. For eksempel har det kostet mellom 20.000 og 25.000 kroner i året å ha en Sky-telefon.

Sky-telefoner har gjerne vært vanlige Apple-telefoner, som er blitt tilpasset med ny programvare. Det har dermed kun vært mulig å sende meldinger, talemeldinger og bilder med telefonen. Mens det har vært umulig å bruke den til å surfe på internett eller bruke apper som Facebook, Instagram eller Snapchat.

Telefonene har også hatt mulighet til såkalt fjern-sletting og panikk-sletting. Altså ved hjelp av et passord, så kunne en person fjerne all data på telefonen.

En av de mer spesielle applikasjonene til Sky ECC, er at det har vært mulig å skjule meldingsappen bak app-ikonet til en kalkulator. Dette fungerte slik at man gikk inn på kalkulatoren på mobilen, tastet et regnestykke og trykket «=», først da fikk brukeren tilgang til å sende og motta meldinger.