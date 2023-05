Ny forskning fra Bergen antyder en sammenheng mellom immunforsvaret og long covid

– Det ser ikke ut som om langtidsplagene etter omikron er mildere enn etter deltavarianten. Vi håpet de ville være det, sier professor i virologi Rebecca Cox i Bergen covid-19 forskningsgruppe.

23.05.2023 18:37

Nå samler de inn forskningsresultater fra 6000 covid-pasienter i Bergen. Forskerne skal blant annet se på forskjellen i senfølger hos pasienter smittet av deltavarianten og av omikronvarianten. De ser også på beskyttelse av vaksinasjon.

– Det er langtidsplager etter både deltaviruset og omikron. Vi håpet på at langtidsplagene etter omikron ville være mildere, men det ser ikke slik ut. Uansett er det slik at jo mer symptomer under koronasykdom, jo større risiko for long covid, sier professor i virologi Rebecca Cox.

Hun er leder av Influensasenteret ved Universitetet i Bergen. I forskningsgruppen som ser på covid-19 jobber hun sammen med flere infeksjonsleger og immunologer. De har etablert et nasjonalt nettverk som blant annet undersøker hvordan man kan forebygge komplikasjoner etter virusinfeksjoner. Og de ser på immunsystemet i sammenheng med long covid.

I mai i år publiserte forskningsgruppen en studie, der de blant annet sammenligner barn og voksne etter infeksjon av deltavarianten og reinfeksjon av omikron. Studien er gjort ved kliniske undersøkelser og blodprøver.

Den er publisert i eBiomedicine, som er en del av The Lancet discovery science.

Den viser blant annet:

Akutt infeksjon av covid-19 uten symptomer reduserer risikoen for symptomer på sykdommen etter tre og åtte måneder. Risikoen øker, hvis man ble syk med mange symptomer på infeksjonen

Ungdom (mellom 16 og 20 år) hadde større sannsynlighet for symptomer etter lang tid enn barn (mellom 10 og 15 år).

I likhet med voksne er langtidsplager hos barn og unge tretthet (fatigue), kognitive problemer (for eksempel med hukommelse) og problemer med pusten.

– I denne studien ser vi en sammenheng mellom et høyt nivå av antistoffer i kroppen og langtidsplager. Det antyder at langtidsplager kan ha noe med immunsystemet å gjøre, sier Cox.

Noen virus ser ut til å bli værende i kroppen

– Pasienter med long covid ser ut til å ha høyere mengde antistoffer og flere T-celler i kroppen. Men vi vet ikke om disse pasientene har et reservoar (lager) av viruset i kroppen eller om de rett og slett har et alvorlig forløp av covid-19 som arter seg slik, sier Rebecca Cox.

– Kan dette koronaviruset bli igjen i kroppen etter at selve sykdommen synes over?

– Et virus kan binde seg til celler i mange forskjellige vev i kroppen. Og det gjør det mulig for et virus å forbli (persistere) i kroppen over lang tid. Et eksempel er herpesviruset som blir i kroppen i en slags dvale før det kan bryte ut igjen. Det samme gjelder hivviruset.

Med koronaviruset (sars-cov-2) er det foreløpig ikke fastslått at det kan bli værende i kroppen. Men det er et relevant spørsmål med tanke på long covid, sier Rebecca Cox.

Omikron har tilpasset seg mer til oss

I Sverige er det satt i gang en behandlingsstudie av pasienter med long covid. Man ønsker å se om koronamedisin kan redusere hjelpe mot senfølger. Det synes Cox er interessant.

– Ved å bruke Paxlovid som behandling på pasienter vil man kanskje se at pasientene blir bedre av long covid, sier hun. Hun påpeker at koronaviruset ikke er et virus som influensa, som smitter akutt via luftveiene, kommer og forsvinner igjen.

– Koronaviruset ser ut til å være et virus som binder seg til mange celler forskjellige steder i kroppen. I døde pasienter har man funnet litt virusrester flere steder, også i hjernen, men ikke så mye.

Når et virus binder seg til en celle er det som en nøkkel som skal inn i en lås. Influensaviruset har nøkler til cellene i øvre luftveier.

Dette koronaviruset ser ut til å ha en nøkkel, piggproteinet, som kan låse seg til celler flere steder i kroppen i tillegg til luftveier.

Det kan hende det er derfor koronaviruset kan forbli i kroppen, i nyrer, i hjertet, og føre til forskjellige symptomer.

– Sars-cov-2 er det eneste viruset som kan gi tap av smak og lukt som eneste symptom?

– Det er interessant at omikron gir mindre tap av lukt og smak enn de eldre virusvariantene som wuhan, alfa og delta.

– Omikronvarianten er annerledes enn de første virusvariantene. Omikron har tilpasset seg litt mer til oss. Det er positivt. Da blir vi ikke så syke. Men vi forstår fortsatt ikke mekanismene ved long covid, og det trenger vi å forstå for å kunne behandle pasientene.

Uventet med så mange plager som etter covid-19

Forskningsgruppen i Bergen ser også på sammenhengen mellom long covid og vaksiner mot covid-19.

– Kan man si at vaksinasjon hjelper mot å få long covid?

– Det er generelt litt motstridende resultater fra forskningen, men nylige resultater viser at vaksinasjon kan beskytte. Man kan si at vaksinasjon hjelper, fordi vaksinen bidrar til et mildere sykdomsforløp om man blir syk. Og man har en mindre risiko for å bli syk og en mindre risiko for å bli smittet.

– Ser dere noen klare likheter og forskjeller mellom covid-19 og andre infeksjonssykdommer?

– Ja og nei. Det har mange likheter med influensa som også er en luftveisinfeksjon med hoste og nysing, men vanlig influensa gir jo ikke long covid-plager. Det var uventet at vi skal se så mange plager som etter covid-19.

– Hvor lenge er man smittsom?

– Det er veldig avhengig av kampen mellom viruset og personen som har det. For noen er det under fire dager, men det er mest vanlig i en periode på en halv uke til to uker.

– Har dette koronaviruset utviklet seg i en uventet retning?

– Ja. Vi trodde jo ikke at det ville komme så mange virusvarianter eller at viruset ville mutere så ofte.

Men når så mange milliarder personer smittes samtidig, så blir det et stort press på viruset, og det kan endre seg på uventede måter. Nå er ikke dette så farlig lenger. De fleste er vaksinert eller har vært smittet.

– Alvoret og dødeligheten har falt. Når flere mennesker likevel har måttet på sykehus under omikron, er det fordi omikron klarer å smitte mange flere enn de andre virusvariantene, sier Rebecca Cox.