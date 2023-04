Kraftig fall i antall søkere til lærerutdanningene

Det er en kraftig nedgang i søkere til lærerutdanningene i Norge, viser tall fra Samordna opptak.

Antallet som vil utdanne seg til å undervise i norske klasserom er nå det laveste siden 2008.

24.04.2023 11:09 Oppdatert 24.04.2023 11:26

Det er 21,9 prosent færre søkere til lærerutdanningene i år enn det var i fjor. Ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning i Norge.

– Vi forventet at det kom til å være dårlige tall, men vi kunne ikke forestilt oss at tallene var så dårlige, sier leder av Pedagogstudentene, Lars Strande Syrrist.

– Det er svært bekymringsfullt at søknadstallene til lærerutdanningene faller så dramatisk. Dette var det vi var redde for, og tallene bekrefter at nedgangen er stor både i distriktene og i de større studiebyene. Vår innsats for å rekruttere, utdanne og beholde lærere må forsterkes, sier stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) i utdanningskomiteen.

Fakta Dette er de mest populære studiene Det er størst økning i søkere til studier i økonomisk-administrative fag, IT og teknologi. Totalt er det litt flere enn i fjor som søker høyere utdanning. Det er totalt 2,2 søkere per studieplass. Den utdanningen som er mest populær, er siviløkonomiutdanningen ved NHH i Bergen. 2.170 har det som sitt førstevalg. På andreplass ligger rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med 2.159 søkere, mens det er 1.926 søkere som vil begynne på rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Deretter følger organisasjon og ledelse ved HINN på Rana, ledelse ved UiT i Alta, industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim, politiutdanningen i Oslo og arkitektutdanning i Oslo. Vis mer

Tall fra Samordna opptak viser at 135.980 personer har søkt på et rekordstort studietilbud: 62.590 studieplasser på 27 universiteter og høyskoler i hele landet.

Pedagogstudentene kaller det trist og urovekkende at så få vil bli lærer.

– Nå må beslutningstagerne ta dette på alvor, det eneste som hjelper er å satse på å heve utdanningenes kvalitet sånn at fremtidige studenter ønsker å bli lærere. Nå må regjeringen sette inn tiltak, sier Syrrist.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier det lave søkertallet er noe som bør uroe alle som bryr seg om den norske skolen.

– Her må vi se nærmere på hva som kan være årsakene til den kraftige duppen i søkertall. Og vel så viktig: hva kan vi gjøre for å snu denne utviklingen? Det må vi ha en åpen og kunnskapsbasert debatt om fremover, og det blir viktig med tett dialog med alle involverte parter, sier han.