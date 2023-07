Dataangrep mot Schibsted-aviser. Også politiet og PST har hatt problemer.

Blant annet Politiet, PST, Finn.no og Schibsted-aviser har opplevd dataproblemer torsdag. Aftenposten.no har også vært nede.

Flere Schibsted-aviser er torsdag kveld utilgjengelige. Det dreier seg om et tjenestenektangrep. Vis mer

Torsdag ettermiddag og kveld har flere norske nettsider problemer som følge av et dataangrep. Aftenposten, Stavanger aftenblad og Bergens Tidende er rammet. Også finn.no, som eies av Schibsted, opplevde torsdag problemer.

Det var Nettavisen som først meldte om at politiet.no og finn.no opplevde problemer fra klokken 16.30 og utover.

I 21-tiden virker de fleste nettsidene å være oppe å gå igjen.

Bekrefter hackerangrep

Det er bekreftet at angrepet som torsdag kveld har pågått mot flere Schibsted-aviser er et DDoS-angrep.

– Dette er et DDoS-angrep, som er et ganske tradisjonelt dataangrep. Vi pleier å få det under kontroll ganske raskt, men denne gangen har det tatt lengre tid enn vanlig. Det kan være grunnet ferieavvikling, sier Sven Thaulow, Data- og teknologidirektør i Schibsted.

Det er ikke bekreftet om IT-problemene på finn.no, politiet.no og pst.no har noen sammenheng, sier pressevakt Adéle Cappelen Blystad for Schibsted til Aftenposten

DDoS står for «Distributed denial of service». Det er også kjent som en tjenestenektangrep. Det betyr at Finn tror det er snakk om et hackerangrep.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er kjent med nedetiden på nettsidene, men kan ikke bekrefte at det er snakk om et dataangrep. De har ikke kjennskap til årsaken til nedetiden, sier fagdirektør Roar Thon til Aftenposten.

Flere Amedia-aviser har også opplevd dataproblemer. Klokken 19 tar det opptil ett minutt å laste inn Amedias aviser, som Nettavisen og Bergensavisen, melder Nettavisen.

Fakta Slik fungerer et DDoS-angrep Et DDoS-angrep (Distributed Denial of Service), eller et tjenestenektangrep, er et angrep hvor angriperen forsøker å hindre at legitime brukere får tilgang til en tjeneste eller informasjon. Dette kan for eksempel gjelde e-post eller nettsider. Ved et DDoS-angrep blir tusenvis av datamaskiner samtidig gitt beskjed om å sende eller forespørre store mengder data fra en nettside. Denne plutselige og voldsomme aktiviteten bruker gjerne opp all server-kapasitet eller all linjekapasitet til den rammede parten. Vis mer

Ukjent symbol dukket opp hos PST

Da man torsdag ettermiddag forsøkte å besøke pst.no dukket det opp et ukjent symbol i fanen på nettleseren. Den viste en rødrosa stjerne på svart bakgrunn. Veum var ikke kjent med symbolet.

Kommunikasjonsansvarlig i PST, Eirik Veum, bekreftet til Aftenposten at de var kjent med dataproblemene.

Nettsiden til PST så ut til å være nede i kun 20 minutter.

I en SMS til Aftenposten skriver Veum at PSTs interne nettverk og datasystemer ikke er rammet:

«Problemet ligger hos en ekstern leverandør og det har påvirket vår hjemmeside. All drift hos PST forløper i kveld som normalt».

Et ukjent symbol ble vist i fanen når man forsøkte å besøke pst.no torsdag ettermiddag. Vis mer

Politiet: – Ønsker ikke å spekulere

– Vi kan bekrefte at vi erfarer ustabilitet på våre nettsider. Vi er i gang med å undersøke saken nærmere. Ingen av politiets andre systemer er berørte, sier beredskapsdirektør Jørn Schelderup i Politidirektoratet kort tid etter nettsiden var nede.

Politidirektoratet er ansvarlig for politiet.no.

– Vi jobber med å undersøke saken nærmere og ønsker ikke å spekulere i hva nedetiden skyldes, men dataangrep er en av mulighetene som undersøkes, sier Schelderup.

19:45 melder politiet at sidene er oppe å gå igjen.

– Det er for tidlig å friskmelde sidene, da vi fortsatt jobber med feilsøk og stabiliserende, sier beredskapsdirektøren.

Politiets operative systemer var ikke berørt på noe tidspunkt. Innbyggerne kunne komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løste sine oppdrag og kommuniserte seg imellom som normalt, melder NTB.

Hendelsen torsdag skjer etter at regjeringen mandag kunngjorde at 12 departementer har vært utsatt for et alvorlig dataangrep. Angrepene mot departementene var imidlertid ikke et DDoS-angrep. Det var et «nulldagsangrep» der hackerne utnyttet en sårbarhet i en programvare. Sårbarheten var ikke kjent for leverandøren eller produsenten av programvaren før dataangrepet ble oppdaget.