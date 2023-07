Flere nettsteder er nede. Ukjent symbol dukker opp hos PST.

Hverken nettsidene til PST, politiet eller Finn fungerer torsdag ettermiddag. Finn.no mistenker hackerangrep.

En ukjent logo vises i fanen når man forsøker å besøke pst.no Vis mer

Det var Nettavisen som først meldte at politiet.no og finn.no har vært nede siden klokken 16.30.

Nettsiden til Politiets sikkerhetstjeneste PST.no har også stort sett vært nede siden Aftenposten sjekket rett før 17.00. Kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum bekrefter dette overfor Aftenposten.

Det virker som nettstedene er noe frem og tilbake. Plutselig fungerer de som normalt, før de igjen er nede.

Når man prøver å besøke pst.no dukker det opp en logo i selve fanen. Den viser en rosa stjerne på svart bakgrunn. Logoen er ukjent for Veum.

Tror det er hackerangrep

Pressevakt Adele Cappelen Blystad i Finn sier at de ikke vet om det er noen sammenheng mellom angrepene på Finn, politiet og PST.

– Vi har et team på saken. Vi jobber ut fra hypotese om at det er DDoS-angrep.

DDoS står for «Distributed denial of service». Det betyr at Finn tror det er snakk om et hackerangrep.