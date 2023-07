Antall døde på veiene hittil i år nærmer seg fjoråret. 2022 er omtalt som katastrofeår på veiene.

61 personer har mistet livet på norske veier så langt i år. Ved utgangen av juli i fjor var tallet 65. 2022 ble kalt et «katastrofeår».

16. juli mistet to personer livet i en frontkollisjon på E6 i Saltdal i Nordland. Vis mer

Hittil i år har 62 personer mistet livet i trafikken. Det fremgår av foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Ved utgangen av juli i fjor var dette tallet 65. Fjoråret omtales som et katastrofeår på veiene.

Hittil i juli i år har elleve personer omkommet i trafikken. Det er like mange som i hele juli i fjor.

Ifølge Statens vegvesens tall døde 116 personer i trafikken i 2022. Året før døde 83, og i 2020 døde 93.

– Vi er bekymret for at vi også denne sommeren og i løpet av året vil ende på et antall trafikkdrepte som vi ikke ønsker, sier Roar Skjelbred Larsen til Aftenposten.

Han er assisterende sjef i Utrykningspolitiet (UP).

Larsen understreker at ett dødsfall i trafikken er ett for mye. Når han snakker om tall han ikke ønsker, så henviser han til hoppet i antall trafikkdrepte i fjor sammenlignet med foregående år, og at vi kan være på vei mot samme tall i år.

Uoppmerksomhet: Mer enn mobil og skjerm

Ifølge Rita Helen Aarvold forekommer de fleste og mest alvorlige ulykkene på sommeren.

– Flere er ute i trafikken, mange kjører på ukjente veier og at det er flere i bilene er noen av årsakene, trekker hun frem.

Aarvold er fungerende avdelingsdirektør på Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hun trekker frem tre faktorer som forebyggende for trafikkulykker:

Hold fartsgrensen

Vær oppmerksom

Kjør rusfri

Å være oppmerksom handler om mye mer enn å ikke bruke telefonen og touch-skjerm i bilen mens man kjører, sier Aarvold.

– De to er bare toppen av isfjellet. Vi er veldig klar på at man må få frem bredden i denne problemstilling, forteller hun.

Aarvold nevner flere former for uoppmerksomhet og eksemplifiserer:

Visuell uoppmerksomhet – se vekk fra veien

Manuell uoppmerksomhet – kun én hånd på rattet

Kognitiv uoppmerksomhet – drømme seg vekk fra veien

Auditiv uoppmerksomhet – høre på høy musikk eller bruke øretelefoner

– Alt annet enn å kjøre som du foretar deg bak rattet, kan gjøre deg uoppmerksom. Vi er veldig opptatt av at man må planlegge kjøreturene i forkant, og kun kjøre når man kjører, legger hun til.

Her fra stedet i Steinkjer der to ungdommer kolliderte 13. juli. Begge mistet livet – den ene på stedet, den andre døde tre dager senere. Vis mer

Ekstra milliardbeløp til riksveiene

Samferdselsdepartementet bedriver et kontinuerlig arbeid for å forebygge alvorlige og dødelige ulykker i trafikken. Det forteller Cecilie Knibe Kroglund (Ap) til Aftenposten.

– Vi jobber kontinuerlig for å nå nullvisjonen nullvisjonenEn visjon norske myndigheter har om null drepte og hardt skadede i trafikken. .

Kroglund er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Hun forteller om målrettede og mer generelle innsatser mot dødsfall på veiene.

– I år har vi økt bevillingene med 2,2 milliarder kroner til bedre drift og vedlikehold av riksveiene, sier hun og kaller disse for «hverdagsveier».

Kroglund forteller også om Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet som skal bidra til færre omkomne. Dette er et skriv med 173 tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

– Her koordinerer vi forskjellig tiltak fra ulike instanser instanserDet er UP, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Udir, Trygg trafikk, fylkeskommunene og de åtte største bykommunene som står bak tiltaksplanen.. Slik oppnår vi et langvarig koordinert arbeid, sier hun.

Trekker frem høyere fart

UP-sjefen er klar på at det ikke bare er politiet som kan bidra til sikkerhet på veiene.

– Alle må bidra, sier Larsen.

Også han er inne på at flest omkomne i trafikken om sommeren har å gjøre med mer trafikk. Larsen trekker også frem at sommer og tørre veier innbyr til høyere hastighet.

– Vi har de groveste fartsovertredelsene og flere anmeldelser for ruspåvirket kjøring om sommeren, utdyper han.

Larsen synes det er bekymringsfullt at det har dødd ti personer på veiene hittil i juli.

– I juni døde elleve personer. Det er syv færre enn juni i fjor.

I tillegg til å kjøre rusfri, holde fartsgrensen og være oppmerksom, er Larsen klar på at én ting til er viktig når man kjører bil. Han forteller at fra analyser av dødsulykker har sett at det er en del som ikke har brukt bilbelte.

– Bruk bilbelte. Det er det billigste trafikksikkerhetstiltaket som finnes.