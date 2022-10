De blir nesten aldri tatt. På syv måneder har Europa avslørt to mulige superspioner.

TROMSØ/OSLO (Aftenposten): Dette er historien til to mulige illegalister. Det er minst tre fellestrekk.

Snøen har lagt seg ved Universitetet i Tromsø. PST mener en 37-åring som forsket der er russisk spion. Marcela Douglas Aranibar er senterleder der den mistenkte jobbet.

I går 23:04

To mulige russiske illegalister er blitt avslørt i Europa i løpet av syv måneder. De to har hevdet å være brasilianske statsborgere. Europeisk etterretning mener å vite at de er russiske agenter.

Aftenposten har snakket med både nederlandsk og norsk etterretning. Begge har notert seg likheten i de to sakene.