Barneministeren ble utelatt da skolene gikk til rødt nivå under korona

Kjersti Toppe (Sp) hadde som statsråd ansvar for alle barn og familier i Norge. Men hun måtte lese i avisen at Støre-regjeringen hadde satt skolene på rødt nivå under korona.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (t.v.) fra Senterpartiet. Hun fikk ikke være med på den politiske diskusjonen da skoler ble satt til rødt nivå da omikron kom til landet i desember 2021. Vis mer

Omikron var kommet til landet. Og 13. desember 2021 bestemte regjeringen i all hast å begrense tilgangen til norske skoler. Grunnskolen ble satt på gult nivå. Videregående skoler ble satt på rødt. Rødt betydde at elevene nesten ikke fikk komme på skolen. Avgjørelsen fikk kritikk fra rektorer, elever og eksperter.

Nå viser det seg at barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ikke ble inkludert i diskusjonen på politisk nivå i forkant av beslutningen. Det kommer frem i Koronautvalgets siste rapport.

Der uttaler Toppe:

«Selv om det var lagt opp til at embetsverket vårt fikk innpass på embetsnivå, var jo vi litt utelatt på det politiske nivået.»

Etter jul videreførste man rødt nivå. Hva skjedde da?

Dette skjedde etter jul i 2022

Toppe ble ikke involvert da heller, kommer det frem i rapporten:

«Beslutningen som var gjort om å videreføre rødt nivå etter 2. januar, ble gjort på fullmakt med helse- og omsorgsminister, kunnskapsminister og statsminister – jeg vet ikke om finansministeren var med. Men der var jo ikke jeg med i det hele tatt, så jeg leste om det i media – at skolene fortsatt skulle være stengt. Det kan vi jo lære av.»

Hva sier Toppe i dag?

Dette mener barne- og familieministeren i dag

– Det er viktig å lære å av krisehåndtering. Jeg noterer at utvalget mener at regjeringen ville vært tjent med å i større grad involvere barne- og familieministeren for å gi regjeringen et mer helhetlig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag og sikret en bedre forankring.

Jeg ønsker ikke å spekulere i mulige innspill nå i ettertid, skriver Toppe i en e-post sendt av kommunikasjonsavdelingen i Barne- og familiedepartementet.

Men hun påpeker at regjeringens mål var å skjerme barn og unge, og at regjeringen sto samlet bak beslutningene 13. desember 2021. De ble også diskutert på en regjeringskonferanse.

Det samme skriver statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor. Men han erkjenner én viktig ting.

Dette sier Statsministerens kontor

– Vi erkjenner at barn og unge måtte bære en uforholdsmessig stor byrde under pandemien, slik utvalget sier, og det må vi lære av til håndteringen av fremtidige kriser, skriver Jonas Gahr Støres statssekretær i en e-post.

Den viktigste grunnen til rødt nivå i videregående var denne, ifølge Thoner:

Det var mangel på selvtester. Det gjorde det vanskelig med massetesting. Regjeringen hadde også fått tilbakemelding fra de videregående skolene om at gult nivå var vanskelig å gjennomføre fordi man blandet elevene i ulike grupper og fag.