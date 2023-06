PWC: Bane Nor manglet styring og kontroll på Follobanen

Knusende dom over Bane Nor i ny rapport. Konkluderer med at de ikke var rustet til å bygge Follobanen.

Blixtunnelen på Follobanen. Vis mer

Det regner rapporter om hva som gikk galt med Follobanen. Til gjengjeld gikk det meste galt: Prosjektet sprakk med flere milliarder, åpningen ble utsatt en rekke ganger og tunnelen stengte en uke etter åpning på grunn av varmgang og brann i overbelastede returstrømkabler returstrømkablerFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger..

Bane Nors egen rapport pekte på tidspress fra ledelsen for å få tunnelen ferdig og flere tekniske feil.

Men hvordan kunne dette skje? Det er det konsulentselskapet PWC har fått i oppdrag å finne ut. Nå er rapporten deres klar. Og den feller en hard dom over Follobanens byggherre og PWCs egen oppdragsgiver, Bane Nor:

Bane Nor lykkes ikke med å styre og kontrollere entreprenørene i det store prosjektet, konkluderer rapporten.

Bane Nor var på dypt vann

Konsulentene peker på at rammebetingelsene for byggingen av banen var utfordrende:

Før de satt i gang med Follobanen, hadde ikke Bane Nor hatt ansvar for et prosjekt som var dyrere enn 500 millioner kroner. Bane Nor var dermed ikke rustet til et prosjekt av Follobanens størrelse.

Samtidig peker PWC på at Follobanen var et prosjekt hvor mye ble prøvd ut for første gang.

For det første benyttet de en ny type kontrakt. Dessuten la utlysningen for Blixtunnelen større vekt på pris enn det som hadde vært vanlig, på bekostning av kvalitet og teknisk gjennomføring.

For det tredje ble det benyttet en stor, utenlandsk leverandør med begrenset erfaring med norsk jernbanesektor.

Dette førte til at det gikk galt på fire punkter:

Driftsorganisasjonen til Bane Nor var ikke tilstrekkelig involvert i prosjektet. Follobanen ble drevet som et selvstendig prosjekt, og fagmiljøene i Bane Nor var for lite orientert. Bane Nor ga entreprenøren handlingsrom til å benytte ukjente tekniske løsninger. De tekniske løsningene viste seg senere å ha kritiske mangler. Risiko- og kvalitetsstyring var ikke tilstrekkelig for å avdekke feilene som førte til togstansen. Bane Nor ødela sin egen posisjon overfor AGJV ved å åpne for forhandlinger rundt kontrakten.

Dårlige avgjørelser ga kostnadssprekker

«Overordnet er det PwCs vurdering at kapabiliteten i driftsorganisasjonen i begrenset grad har stått i forhold til mengde komplekse prosjekter som Bane NOR har forvaltet,» konkluderer rapporten.

Konsulentene mener Bane Nors manglende styring og kontroll av prosjektet ga økt risiko for feil og mangler i tekniske installasjoner.

Både under planleggingen og byggingen ble det tatt valg og avgjørelser som gjorde prosjektet dårligere. Rapporten peker på at beslutningene enten direkte eller indirekte var årsak til: