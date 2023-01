Vaktsjefen på Helge Ingstad: – I etterpåklokskapens lys kunne jeg jo ha benyttet radar

BERGEN (Aftenposten): Tiltalte forklarer seg videre mandag om Helge Ingstad-havariet. «Den verste perioden i mitt liv», har han beskrevet det som.

Statsadvokatene Benedikte Høgseth og Magne Kvamme Sylta fortsetter mandag utspørringen av vaktsjefen på Helge Ingstad.

Natt til 8. november 2018 kolliderer fregatten KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten den skjebnesvangre natten. Han skal svare for hva som gikk galt.

Mandag fortsatte vaktsjefen sin forklaring i Hordaland tingrett. Statsadvokatene hadde satt av fem dager, men tar sikte på å bli ferdig mandag.

Brukte ikke radar

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta spurte tiltalte om han kunne ha gjort noe annerledes for å forhindre ulykken.

– I etterpåklokskapens lys kunne jeg jo ha benyttet radar. Vi kunne hatt bedre dialog på broen, og observert selv på et tidligere tidspunkt. Det ville ha vært mulig å unngå ulykken. Den ulykken som vi ble satt i, slik jeg opplever det, sa tiltalte.

Det er to utkikkere på broen, én har ansvar for styrbord, den andre babord. Den som var ansvarlig for styrbord, var nede for å spise nattmat da vaktsjefen tok over. Til politiet uttalte tiltalte at alle var på plass da han styrte fregatten.

– Jeg visste ikke at vedkommende var borte, sa tiltalte.

Christian Lundin (til venstre) og Tom Sørum er vaktsjefens forsvarere.

Vaktsjef i løpet av ett år

Forsvarer Christian Lundin stilte spørsmål om klarering for å jobbe som vaktsjef.

– De fleste ble klarert i løpet av ett år. Det opplevdes som viktig for egen karriere å bli klarert innen det første året, fortalte tiltalte.

Tom Sørum, som også vaktsjefens forsvarer, fulgte opp:

– Trente dere på det uforutsette?

– Nei, det var fokus på sikker navigasjon og det å utnytte hele teamet til enhver tid. Så var det havariøvelse, men det kom i ettertid, svarte han.

Det var to personer under opplæring ulykkesnatten. Tiltalte hadde ansvar for én av dem, vaktsjef under opplæring.

Nå, etter havariet, er det kurs for vaktsjefer som har noen under opplæring.

– Vi hadde ikke noe tilsvarende i 2018, sa tiltalte.

– Du må bruke hjernekapasitet på det. Og det er tidvis forstyrrende å ha noen under opplæring, fortsatte han.

– Følte jeg hadde god nok erfaring

Forsvarerne stilte flere spørsmål rundt erfaringen til tiltalte. Han hadde vært vaktsjef i åtte måneder før ulykken.

– Når jeg sto der følte jeg at jeg hadde god nok erfaring til å være vaktsjef. Jeg fulgte de prosedyrene og regelverket som var der.

Han viste til at Sjøforsvaret har gjort endringer etter havariet. Det stilles blant annet strengere krav for å bli klarert som vaktsjef.

– Det har gitt positive utslag i Marinen. Men det er vanskelig å si om det hadde vært utslagsgivende eller ikke i situasjonen, sa tiltalte.

Krigsskipet Helge Ingstad sank i Hjeltefjorden utenfor Bergen i 2018. Rettssaken mot den tiltalte vaktsjefen startet forrige uke og pågår frem til 10. mars.

Mareritt om ulykkesnatten

Vaktsjefen erkjenner ikke straffskyld. Han risikerer inntil tre år i fengsel.

Onsdag forrige uke forklarte vaktsjefen seg for første gang offentlig om ulykken.

– Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om og hatt mareritt om x-antall tusen ganger, sa den tiltalte.

– Jeg har forklart meg om dette et titall ganger. På et tidspunkt er jeg også usikker på hva som er synet 8. november, hva jeg har tenkt, håpet på eller er blitt fortalt, la han til.

– Ikke syndebukk

Det er liten uenighet mellom forsvarer og aktoratet om hva som skjedde. Stridens eple er hvem som skal bære ansvaret for at det gikk så galt denne natten.

Statsadvokatene mener den tiltalte vaktsjefen er ansvarlig for ulykken, fordi det var han som styrte skipet. De sammenligner det med ansvaret til en fører på fritidsbåt.

– Tiltalte er ikke gjort til syndebukk for Forsvaret eller andres forsømmelser, sa Benedikte Høgseth forrige uke.

Men den tiltalte opplever å bli utpekt som syndebukk. Det er urimelig, fordi ulykken skjedde som følge av en systemsvikt, ifølge forsvarer Christian Lundin.

– Alt som kunne gått galt, gikk galt samtidig. Vaktsjefen er bare en liten del av det. Skal han alene sitte igjen med et personlig straffansvar, sa Lundin sist uke.