Martin Kvaal (26) sto parkert og fikk elg på panseret. – Hadde ikke sett for meg at det skulle skje

En ung forvirret elg sprang rundt på byggeplassen på Leira. Da Martin Kvaal parkerte og tok opp telefonen for å ta bilde, snudde den mot ham.

17.01.2023 19:18 Oppdatert 17.01.2023 19:28

På vei til jobb tirsdag morgen så Martin Kvaal en elg som surret rundt inne på byggeplassen ved Valdres videregående skole på Leira.

Han er vant til å se mye dyr langs veien i Valdres, men det er sjelden han ser elg inne på et område der det var mye folk og biler. Elgen løp frem og tilbake og Kvaal parkerte bilen og tok opp telefonen for å ta bilde av den.

Plutselig snur elgen og kommer mot ham.

– Jeg skvatt ikke, men ble ganske overrasket, sier Martin Kvaal.

I videoen han har lagt ut på sosiale medier ser man elgen komme i stor fart mot bilen. Videoen har fått over 250.000 visninger på få timer og Kvaal som opprettet TIK-tok-profil i dag har tosifret antall tusen likes på filmsnutten.

– Jeg har aldri kjørt på en elg, men jeg så ikke for meg at jeg skulle bli «kjørt» på av en heller. Det er ikke vanlig at en elg løper på en parkert bil.

Knust frontrute

Elgen sprang av gårde uten synlige skader etter sammenstøtet. Kvaal ringte viltnemnda som skulle ta en sjekk i området. Det var Kvaals bil, en Toyota Hiace 2007-modell som tok unna for smellen.

Bilens frontrute og det venstre speilet knuste, og støtfangeren løsnet i sammenstøtet.

– Bilen skal på verksted om noen dager og jeg får det på forsikringen, forteller han og humrer litt av hvordan forsikringsselskapet vil få beskjed om at skadene skyldes at bilen ble løpt på av en elg.

Mye snø i Valdres

Etter sammenstøtet var viltnemnda i Nord-Aurdal kommune ute og gikk opp sporet til elgen.

Bjørn Einar Thon som er ettersøksjeger forteller at elgen mest sannsynlig har kommet seg inn på området fordi den har funnet mat der. Det er problemer med veldig mye snø i Valdres og elgen trekker ned i befolkede områder.

– Disse ungdyrene er ganske vimsete og den har nok tullet seg ned i området for å finne beite, sier Thon.

Han har aldri før hørt om at elg går på parkerte biler. Men tror den kan ha vært forvirret og i panikk når den plutselig oppdaget at der den beitet var det kommet mye folk tidlig på morgenen.

Tåler en støyt

Thons kollega gikk etter elgen for å sjekke om den ble skadet av bilen eller gjerdet som den løp på på vei ut av området.

– Jeg har fått høre at det gikk bra med den. Ingen tegn til skader i sporet.

Thon sier elgene tåler en støyt.

– De er ganske tøffe. Og det er ganske annerledes å møte en bil som står stille enn en som går i 80 kilometer i timen, sier han til Aftenposten.

Martin Kvaal tror elgen som kan ha vært en ung kalv som var veldig stresset. Han er glad for å høre at den klarte seg.

– Det var litt av en opplevelse. Men jeg håper ikke det skjer igjen. Bra den klarte seg etter smellen, sier han til Aftenposten.