Katten Mia gjenforent med eier etter to uker i bagasjeanlegget på Oslo lufthavn

Etter en flytur fra Trondheim til Oslo, forsvant katten Mia fra buret sitt. Mandag kom gladnyheten om at hun var funnet i god behold.

Jonas Østvold i Avinor fikk omsider fanget katten Mia.

09.01.2023 17:41

«Denne romjulen har vi hatt en kattepus savnet i bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Katten klarte å komme seg ut av buret sitt, etter en flyreise fra Trondheim til Oslo», skriver Avinor på sin Facebook side mandag.

Som nål i en høystakk

Kommunikasjonssjef i Avinor Harald Nygaard Kvam sier at de ikke er helt sikre på hvordan katten klarte å stikke av, men at det under reisen må ha oppstått en skade på buret som gjorde at døren ikke var ordentlig lukket.

– Katten smatt ut, og før de ansatte rakk å gripe tak i den, så var den av gårde, sier han.

Kvam forklarer at anlegget er flere tusen kvadratmeter stort og at det er veldig trangt.

– Bagasjeanlegget er hverken laget for at dyr eller mennesker skal oppholde seg der, sier Kvam.

Det viste seg at en liten katt som ikke ville bli funnet, ikke var så lett å få tak i, tross de ansattes anstrengelser.

– Det ble satt ut mat til pusen, som vi så at ble spist. Da skjønte vi at den fortsatt var der, siden det ikke er noen andre som spiser kattemat.

Skremt, men i god behold

Katten Mia ble omsider oppdaget i et rom, og de ansatte fikk lukket døren og fanget henne.

–Hun var litt redd da de fant henne, men roet seg da hun fikk mat og kos, forteller Kvam.

Nå er katten gjenforent med sin eier. Kommunikasjonssjefen har vært i kontakt med eieren over SMS.

– Hun har forsikret om at de begge har det bra, avslutter han.