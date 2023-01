Ti barn døde. Kun ett dødsfall ble gransket. Nå varsler barneministeren full granskning.

Helsetilsynet skal etter Aftenpostens avsløring granske alle dødsfall i barnevernet de siste fem årene. – Vi erkjenner at arbeidet som har vært gjort, ikke har vært godt nok, sier barneministeren.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) reagerer på at ti barn har dødd under barnevernets omsorg.

11.01.2023 08:35 Oppdatert 11.01.2023 09:07

Mandag kunne Aftenposten avsløre at ti barn har dødd under barnevernets omsorg fra mars 2020 til august 2022. Tvillingene som ble funnet døde i Spydeberg søndag, er altså ikke medregnet.

Det er registrert over 1650 alvorlige hendelser ved norske barnevernsinstitusjoner de siste to og et halvt årene.

