Staten presset på for å etablere 90 parkeringsplasser for tog. Syv år senere trengte de dem ikke likevel.

Staten opprørte naboer og bønder da de presset på for at 90 togsett skulle kunne parkere ved Norges beste matjord. Plutselig var det ikke behov likevel.

Her står tog av typen Flirt parkert på Oslo S. De står her når de er ute av trafikk, som utenfor rushtid. Med hyppigere avganger på Østlandet trenger jernbanen flere slike P-anlegg. Men hvor mange? Jernbanen har vist seg å være uenig med seg selv.

Siden 2014 har bonde John Ivar Bjoner og naboer sør for Ski fryktet at de måtte gi fra seg betydelig eiendom. Bøndene holder til i et område med noe av landets beste matjord.

Ifølge arkeologer kan drift på Bjoners gård spores tilbake hele 1500–2000 år.