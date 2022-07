16 personer har dødd i motorsykkelulykker hittil i år – Å kjøre motorsykkel krever mye høyere konsentrasjon enn bil, sier Leder i NAF MC Oslo, May Liss Urang Norge Trafikk Flere døde i MC-ulykker hittil i år enn i hele fjor

Det er ikke mer enn et lite hull i veien, oljesøl, grus eller lignende som skal til for at man mister kontrollen, sier May Liss Urang, leder i NAF MC Oslo.

21 minutter siden

– En mann i slutten av 20-årene fra Nordre Follo mistet livet i en motorsykkelulykke på Nesoddveien i Frogn kommune fredag.

Det meldte NTB lørdag 16. juli.