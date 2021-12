52 omikrontilfeller i Sandefjord – nye, strengere tiltak

Med 52 bekreftede omikrontilfeller har Sandefjord kommune innført flere lokale smitteverntiltak for å få kontroll på situasjonen.

Sandefjord sentrum.

NTB

45 minutter siden

– Etter en kraftig smitteøkning i kommunen, med blant annet 52 bekreftede tilfeller av omikronsmitte, har beredskapsledelsen besluttet flere lokale smitteverntiltak, skriver kommunen på sine nettsider fredag formiddag.

Situasjonen i kommunen er blitt drøftet med FHI, og de nye tiltakene er i samsvar med instituttets råd. De nye tiltakene gjelder fra fredag 10. desember og inntil videre.

Munnbind

Det anbefales nå å bruke munnbind på alle innendørs offentlige steder i Sandefjord, innendørs på offentlige arrangementer, på kollektivtransport og i taxi.

– På steder med servering anbefaler vi bruk av munnbind når du beveger deg i lokalet. Vi anbefaler også munnbind ved levering og henting av barn i barnehage og SFO, skriver kommunen.

Når det gjelder barnehager og skoler, så skal de fortsatt operere på grønt nivå etter trafikklysmodellen. Det skal imidlertid gjøres individuelle vurderinger av risikonivå etter trafikklysmodellen. For uke 50 er én skole satt til gult nivå.

Det åpnes også for individuelle vurderinger av utvidede tiltak som begrensninger i åpningstider for barnehage og SFO, og digital undervisning hjemme for 5.-10.-klassingene på skoler som er hardt rammet av smitte.

Digitale møter

I tillegg avlyses alle innendørs arrangementer med folk utenfra i helse- og omsorgsinstitusjoner. Ved besøk hos beboere og pasienter, må man bruke munnbind fra man kommer inn til man er inne på pasientrommet. Ansatte bes samtidig om å ha få nærkontakter.

Kommunen opplyser at det nå skal gjøres en lokal vurdering av om barnehage- og skoleansatte, helse- og akuttpersonell skal prioriteres for tredje vaksinedose.

I tillegg vil alle politiske møter resten av året foregå digitalt.

Fra før innebærer omikronsmitten omfattende karantenetiltak i kommunen. Alle medlemmer i en husstand og alle nærkontakter skal i karantene i hjemmet i sju dager. Det er ikke mulig å teste seg ut av denne karantenetiden, understreker kommunen. Dette gjelder også for fullvaksinerte.