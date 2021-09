For tre uker siden åpnet skolene. Siden er Norge blitt smitteversting i Norden.

Det var stor optimisme under åpningen av skoleåret 16. august ved Lakkega Skole i Oslo. Siden har smitten blant barn og unge i Norge økt.

Danmark åpnet opp samfunnet tidligere enn Norge. Men i løpet av de siste ukene har Norge fått mer enn dobbelt så høy smitte som nabolandet.

7. sep. 2021 23:23 Sist oppdatert i går 23:42

For tre uker siden hadde Danmark nesten dobbelt så høyt smittetrykk som Norge. Men den siste uken i august krysset kurvene. Og kurven for den norske smitteutviklingen har fortsatt i bratt motbakke. Det skjer samtidig som smitten i Danmark har fortsatt å synke.

Tirsdag meldte danske myndigheter at de hadde det laveste R-tallet siden juni, som er et tall på hvordan smitten sprer seg i samfunnet.

Resultatet av utviklingen de siste ukene er at Norge har fått det høyeste smittetrykket i Norden.

– Vi ligger høyest nå, men vi regner med at dette snur, sier Frode Forland fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet (FHI), til Aftenposten.

Hvorfor har denne utviklingen skjedd så raskt?

Fri skolestart

Aftenposten var til stede da Lakkegata skole i Oslo åpnet som normalt mandag 16. august. Da var det gått litt over tre måneder siden minst halvparten av elevene hadde vært i karantene. Det nye skoleåret åpnet på grønt nivå. Elever og lærere gledet seg til friere tøyler.

Samtidig startet også fadderukene for studentene mange steder i landet. Perioden er vanligvis forbundet med heftig festing.

Det tok bare en uke før smittetallene gikk rett til værs. 23. august doblet de registrerte smittetallene seg. Over natten hadde Norge plutselig fått høyere smittetall enn nabolandet Danmark. Og i løpet av de to påfølgende ukene er smittetrykket også blitt klart høyere enn i Sverige, Finland og Island.

– Vi er vel snart oppe på det nivået Island var på, da de satte inn tiltak i samfunnet på nytt for å få ned smitten. Det har ikke vi gjort. Strategien her har vært å holde igjen før man åpner opp fullt ut, sier Forland.

FHI ser hvorfor smitten økte og at den har rammet forskjellig i Norge og Danmark.

Det er spesielt barn og unge personer som er rammet i Norge, etter skolestarten.

Vaksinasjonen av barn ned i 12-årsalderen startet tidligere i Danmark. Det er bredere smittespredning i befolkningen.

Skolestarten hadde ulik karanteneordning i de to landene.

– Vi har hatt en kraftig smitteøkning først på grunn av festing i studentenes fadderuker. Deretter har smitten også spredt seg i videregående skole og ned i barne- og ungdomsskolen, sier Forland i FHI.

Samtidig som skolene åpnet i Norge ble systemet med smittekarantene opphevet. Det gjaldt for de som ikke er nærkontakter og de under 18 år.

– Da fikk vi ikke testregime på plass raskt nok og det har vi tatt selvkritikk for, sier Forland.

Fakta Innlagt på sykehus i Danmark og Norge Danmark: Innlagte: 123

På intensivavdeling: 26

I respirator: 20 Norge: Innlagte: 103

På intensivavdeling: 32

I respirator: 13 Totale koronatall for Norge: Testet: 7,4 millioner

Meldte tilfeller : 168 464

Innlagt på sykehus : 4940

Innlagt intensiv avdeling : 935

Døde: 823 Kilde: Helsedirektoratet, FHI og Statens Serum Institut i Danmark Vis mer

Han sier de har jobbet for at utstyr, testregime og rutiner nå skal være på plass for skolene. De oppfordrer samtidig til at trafikklysordningen, med ulike grader av tiltak på skolene, skal brukes dersom smitten sprer seg.

Omfattende testing

Danmark åpnet opp samfunnet tidligere enn Norge. Likevel ble smittesituasjonen snudd på hodet i løpet av få uker.

FHI drøfter smitteutviklingen og forskjellene som viser seg i Norden regelmessig, med de samarbeidende organene i de andre landene.

Det viser seg at det er store forskjeller i antallet tester som er tatt i de to landene.

Danskene har tatt rundt 70 millioner koronatester mot Norges sju millioner tester. Testsentrene har vært svært lett tilgjengelige.

Et virkemiddel for å holde samfunnet åpent i Danmark har også vært at det ble registrert negative tester i koronapasset med gyldighet en viss periode.

– De har uttalt at de kan leve med litt mer smitte med så stor vaksinedekning som de har. De har vaksinert barn helt ned i 12-årsalderen tidligere enn vi har gjort, sier Forland.

Han påpeker at begge landene åpnet skolene på grønt nivå, men at Danmark opprettholdt karanteneordningen på skolene, i motsetning til Norge.

Først var ikke norske myndigheter veldig bekymret for smitteutviklingen. Men neste uke rigger flere Oslo-skoler seg for vaksinering av barn fra 12–15 år. Målet er at hovedstaden har tilbudt de mer enn 25.000 i disse årsgruppene vaksine til høstferien.

Men det er også andre sider av smittesituasjonen som utfyller det totale bildet.

– Samtidig som vi har sett smitteøkning i Norge har det vært en mindre økning i innlagte pasienter enn i Danmark. Det tyder på en bredere smitte i hele befolkningen i Danmark. Her har smitten vært knyttet til unge personer. Det er noen forskjeller som kan være med å forklare dette, selv om det er spekulasjoner, sier Forland.

Samtidig har Danmark hatt tre ganger så mange dødsfall som Norge under pandemien og Sverige ligger på ti ganger av norske dødstall.

FHI forventer imidlertid at den norske kurven flater ut og går ned fremover.