Sametingspresidenten mener Norge kan gjøre opp for seg i betent vindkraftsak

Sametingspresident Silje Muotka mener Norge har muligheten til å gjøre opp for seg for brudd på folkeretten og krenking av urfolks rettigheter på Fosen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier Marte Mjøs Persen (Ap) er den første olje- og energiministeren som kan ta ansvar for å gjøre det riktige på Fosen.

NTB

Nå nettopp

I årevis har vindkraftanleggene på kysten av Trøndelag skapt stor misnøye. Saken ble tatt helt opp til Høyesterett, som i forrige måned konkluderte i samenes favør – utbyggingen er strid med urfolks rettigheter.

– Det er flere ulike regjeringer som har ansvar for feilene som har skjedd. Men hun er den første som kan ta ansvar for å gjøre det riktige, sier sametingspresident Silje Muotka til NRK om olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Vanskelig sak

Den ferske statsråden har fått en svært krevende sak i fanget, og fredag møtte hun reindriftssamer på Fosen som ønsker å fjerne vindturbinene.

– De ser ikke noen annen løsning på dette – og det forstår jeg er utgangspunktet her – enn at dette skal bort og tilbakeføres. Og det budskapet har jeg mottatt, sa Mjøs Persen til NTB.

Hun omtaler saken som vanskelig og lover å prioritere den.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) møtte fredag Terje Hagen, reineier og leder av nordgruppen, da hun besøkte Fosen.

Olje- og energidepartementet ga i sin tid den endelige godkjenningen til byggingen av vindkraftverkene på Fosen som til sammen har 151 vindturbiner.

Hele vindkraftanlegget i områdene har en prislapp på 11 milliarder kroner og produserer årlig strømforbruket til over 170.000 husstander.

Tilkjent erstatning

I oktober slo Høyesterett fast at vedtakene og konsesjonene som ble gitt, var ugyldige og brøt med samenes rettigheter. Samene ble også tilkjent en erstatning på nær 90 millioner kroner.

– Man kan ikke bryte menneskerettighetene i Norge uten at det har konsekvenser. Som politikere er det slik at noen ganger er vi i den situasjonen at vi har mulighet til å gjøre om gammel urett, til å bringe balanse og gjøre det riktige, sier Moutka til NRK.

Det er uvisst hva som skjer videre, om turbinene blir fjernet eller om det oppnås enighet mellom utbyggerne og samene.

– Det er en krevende situasjon for alle parter. Vi anerkjenner dommen og at det er brudd med reindriftens rettigheter, og det er alvorlig, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør i Statkraft for vind- og solkraft i Europa og styreleder i Fosen vind.