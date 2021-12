Fra målinger av Jarlsbergosten til målinger på Mars

Den norske georadaren «Rimfax»-antennen monteres på kjøretøyet «Perseverance». I dag befinner den seg på Mars.

I 1957 kjøpte de den enorme datamaskinen «Fredric». I februar 2021 landet georadaren deres på Mars. – Vi er James Bonds Q i Norge, sier sjefen for instituttet.

6 minutter siden

I rundt 60 år har Q-branch utstyrt James Bond med avansert spionutstyr. Den kreative forskningsavdelingen i Bonds fiktive, militære etterretningstjeneste er blitt en institusjon innenfor filmverdenen.

– I Norge er det vi som er Q, sier John-Mikal Størdal.

Han har i flere år ledet instituttet som utstyrer Forsvaret med egne oppfinnelser og med analyser for å møte fremtidens militære utfordringer. I år er det 75 år siden Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble opprettet.

Det har gitt Størdal & co. anledning til å skrive historien om noen av instituttets største suksesser. Aftenposten har valgt å fokusere på to av dem:

Datamaskinen «Fredric», som var et etterretningsmessig kupp og dessuten viktig for Jarlsbergosten.

Georadaren «Rimfax», som landet på Mars i februar.

Historiene rundt dem er like fascinerende som de banebrytende egenskapene.

Datamaskinen med produksjonsnummeret «0»

FFI ble opprettet i april 1946. Tre år senere fikk instituttet en egen matematikkseksjon. Mye handlet om å gjøre store beregninger fort, som banen til et missil. Elektromekaniske maskiner var avgjørende for å kunne utvikle våpen og systemene rundt dem.

Lederen for matematikkseksjonen, astronom og matematiker Jan Vaumund Garwick, kom til at hullkortmaskinen FFI hadde i kjelleren, ikke var nok. Til tross for at den kunne automatisere tusenvis av tastetrykk.

Garwick ville ha en elektronisk regnemaskin, og han hadde kontakter ved universitetet i Manchester, ledende i utviklingen av denne type datateknikk. Garwick sikret FFI muligheten til å kjøpe en slik maskin. Den fikk produksjonsnummeret «0» og navnet «Fredric».

Men hvordan betale for maskinen, og få den til Norge?

Dataalderen kommer til Norge. I 1957 settes en egen bygning opp på Kjeller for å huse den elektroniske regnemaskinen «Fredric».

Måtte smugles inn i landet

I 1957 ble noen svære og blytunge kasser losset i Oslo havn. Innholdet skulle til FFI på Kjeller, der et nytt bygg var under oppføring. Ifølge FFI var det selve dataalderen som kom til Norge.

«Fredric» fikk ikke akkurat plass i en diplomatkoffert. Den veide sine tonn, og den kostet én million kroner, over 14 millioner i dagens pengeverdi.

De pengene hadde ikke FFI. Da «fant» Forsvaret en konto i England fra krigens dager. Den militære etterretningen sørget for at pengene ble lagt på bordet. De trengte en maskin for å dechiffrere russiske meldinger.

Men hva med toll og avgifter?

– Vi måtte smugle maskinen inn i Norge, bokstavelig talt. Den fylte flere store lastebiler. Selv fulgte jeg med på lasteplanet fra Manchester til Hull, hvor den ble skipet ut. Jeg var utstyrt med diplomatpass. Men aldri hadde tollerne sett så omfangsrik diplomatpost. Da kassene endelig kunne losses i Oslo, måtte tollerne bøye seg for den norske Londonambassadens segl. Men de skrek fælt, fortalte Jan Vaumund Garwick i et intervju med magasinet Farmand i 1981.

Ferdig montert på Kjeller var det likevel ikke mye «Fredric» hadde å by på.

«Fredric» og Jarlsbergosten

Ifølge FFI var maskinen «blank». Alle de nødvendige programproduktene måtte utvikles på Kjeller.

«Fredric» så ut som en vegg av metalldører. Midt på en av dørene fantes en klokke og et stort bryterpanel. Foran var et kompakt skrivebord i metall, med noe som lignet en forvokst skrivemaskin.

Slik så «Fredric» ut. Her betjenes den av Harald Keilhau. FFIs første elektroniske datamaskin hadde 2000 vakuumrør, et enormt varmetap og var blant de raskeste datamaskinene i Europa da Norge skaffet seg en.

Det viste seg snart at «Fredric» kunne brukes til mer enn å beregne hastigheter og kurver for raketter. Noe av det første den gjorde, var å beregne den kjemiske sammensetningen av Jarlsbergosten.

Snart laget FFI sine egne datamaskiner.

Fra FFI til Norsk Data

FFIs første egenproduserte datamaskin fikk navnet Lydia og var transistorbasert. Så fulgte SAM, SAM2 og SAM3. I kjølvannet ble Kongsberg Våpenfabrikks (KV) datadivisjon og Norsk Data opprettet, sistnevnte skulle bli berømt for produksjon av minidatamaskiner.

54 år senere skulle en annen avlegger fra Kjeller havne på Mars.

Rolf Skår var med på å utvikle egne datamaskiner ved FFI. Senere ble han en av gründerne bak Norsk Data.

Fakta Transistor-teknologi En transistor er en elektronisk komponent som brukes sammen med andre elektroniske komponenter til å forsterke eller generere signaler, eller som en bryter for å slå på og av signaler eller energitransport. Vis mer

54 millioner km hjemmefra

Akkurat nå befinner denne avleggeren seg minst 54 millioner kilometer fra Norge. I resten av sin levetid skal georadaren «Rimfax» granske planeten Mars. «Rimfax» henger under buken på den amerikanske sekshjulingen «Perseverance», romfartsorganisasjonen Nasas nyeste kjøretøy.

«Perseverance» leter etter vann og tegn til tidligere liv på Mars. Den samler inn og forsegler steinprøver som etter planen skal sendes til jorden under en senere ekspedisjon.

Men hvordan kom FFI med på lasset?

Slik ser «Perseverance» ut. Navnet betyr «utholdenhet».

Testet på Svalbard og i ørkenen

I 2013 utlyste Nasa en konkurranse. De ville ha med en georadar, et instrument som kunne «se ned i bakken».

FFI har utviklet flere radarer for Forsvaret, blant annet en «gjennom veggen-radar» og radarer til å oppdage miner. Georadarer brukes også til å forske på snøskred og innen arkeologi.

Rimfax er en såkalt Ground Penetrating Radar (GPR) som på norsk kalles en georadar. GPR-teknologi brukes mye på vår egen planet, for å studere jordlag og is, og finne grunnvann.

FFI meldte seg på konkurransen. De tok utgangspunkt i en radar fra slutten av 1980-tallet og utviklet den på omgang med Universitetet i Oslo.

Og Nasa slo til.

FFI skriver at været på Mars svinger fra 20 plussgrader til 140 minus. Det måtte «Rimfax» tåle. Derfor ble den testet på Svalbard, på isbreer, og i ørkenen.

Georadaren «Rimfax» testet på isbreer på Svalbard.

Ifølge professor Svein-Erik Hamran, initiativtager til prosjektet, behersket «Rimfax» det å se ned i snø, is og selve bakken under isbreene.

Rimfax «fotograferer» lagene i bakken på Mars, flere meter ned. Det skjer ved at den sender elektromagnetiske radiobølger rett ned. Så leser radaren av signalene som reflekteres.

Slikt var ikke «Fredric» i stand til.