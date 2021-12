Slik er den intense jakten på omikron i Norge

Omikron er påvist i Norge. I Oslo mistenkes et stort utbrudd. Nå analyseres det prøver på høygir.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), avdelingsdirektør Line Vold i FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog i forbindelse med at omikronvarianten er påvist i Norge.

Omikronvarianten av koronaviruset skaper uro verden over. Tirsdag ble det bekreftet at den er i Norge. Nå jobber kommuner på spreng for å kartlegge utbredelsen av den nye varianten.

Folkehelseinstituttet (FHI) ringes ned fra ulike kommuner som mistenker omikron.