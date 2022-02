En person pågrepet etter dødsbrann på Askøy

En person er fortsatt ikke gjort rede for etter brannen i en tomannsbolig på Askøy fredag morgen. En person er pågrepet og politiet mistenker at brannen kan ha vært påsatt.

En tomannsbolig på Florvåg i Askøy fikk store skader i en kraftig brann fredag morgen.

11. feb. 2022 15:48 Sist oppdatert nå nettopp

En person er funnet omkommet og to personer er savnet etter en brann på Askøy fredag morgen, opplyser politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Vedkommende som er funnet er ikke identifisert. De pårørende til de savnede er informert.

Når det er sikkert for mannskapene vil den omkomne bli hentet ut og kjørt til Gades for identifikasjon og obduksjon, opplyser politiet.

De skriver videre i pressemeldingen at kriminalteknikere planlegger sine undersøkelser på branntomten og vil starte sitt arbeid så snart det er mulig. Åstedet må kjøles ned, så arbeidet vil tidligst starte lørdag. Imens vil området være avsperret.

En pågrepet - vitne sier hun hørte rop

Politiet jobber ut fra en rekke hypoteser i etterforskningen. En av hypotesene er at brannen ble påsatt, opplyser politiet.

«Opplysninger i saken gjorde at politiet fredag pågrep en person, uten at vi kan gå nærmere inn på hvilke opplysninger det dreier seg om. Vedkommende er brakt til politihuset i Bergen for avhør fredag», skriver politiet i en ny pressemelding fredag kveld.

Inntil videre har politiet ikke tatt stilling til om vedkommende skal fremstilles for varetektsfengsling. Advokat Eirik Nåmdal er oppnevnt som forsvarer for siktede, men kan foreløpig ikke kommentere saken, ifølge BT.

Personer som bor i etasjen under boligen som brant, sier til BT at de hørte lyder og rop før brannen brøt ut.

– Etter at mannen min hadde snakket med brannvesenet, åpnet han døren og så at det kom røyk fra 2. etasje. «Det brenner», sa han, «vi må komme oss ut», fortalte vitnet til BT.

Brannvesenet i arbeid på stedet fredag.

Tre hus ble evakuert

Brannen ble meldt til 110-sentralen Vest rett før klokken 8.45 fredag. Litt før klokken 10 opplyste brannvesenet at brannen var slukket.

– Vi jobber fremdeles på stedet. Murbygningen i tre etasjer var fullstendig overtent da vi kom fram, sa innsatsleder Stig Juvik i Askøy brann og redning til NTB tidligere fredag. Han opplyste da at det vil bli drevet med etterslukking utover dagen.

Tre nabohus ble evakuert som følge av brannen, og politiets innsatsleder Gisle Anthun sier til Bergensavisen at totalt 15 personer er evakuert i forbindelse med brannen.

Askøy Brannvesen fikk bistand fra Laksevåg stasjon og mannskaper fra hovedstasjonen i Bergen.

Askøy kommune har satt krisestab i forbindelse med brannen og har etablert et evakueringssenter for de evakuerte og pårørende.