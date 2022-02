IS-tiltaltes forsvarer: – Hun er redd for fremtiden

Den IS-tiltalte kvinnen erkjente seg ikke skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon da ankesaken startet tirsdag. Hun mener hun var et offer for IS.

Tirsdag morgen var forsvarerne til den IS-dømte Oslo-kvinnen klare for en ny runde i retten da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett. Advokat Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø. I tillegg forsvares hun også av Magnus Nordhus.

Iført kremfarget bluse, briller og med håret oppsatt i en knute bak fant den IS-tiltalte kvinnen tirsdag sin plass i rettssal M22 i Borgarting lagmannsrett.

Den 4. mai i fjor dømte Oslo tingrett henne til fengsel i tre år og seks måneder for deltagelse i en terrororganisasjon, Den islamske stat (IS). Hun anket dommen på stedet.

Hun erkjenner seg ikke skyldig etter tiltalen.

Nå er det Borgarting lagmannsrett, ledet av lagdommer Christian Lund, som skal avgjøre den historiske saken: Var Oslo-kvinnen en uskyldig husmor som ble fanget av IS, eller en av IS’ støttespillere?

Da kvinnen startet sin frie forklaring, sa hun at hun brant for å støtte det syriske folkets kamp mot Assad-regimet. Hun blir skjelven i stemmen og begynner å gråte da hun fortellre detaljert om hvordan livet ikke ble som forventet.

Hun forteller retten at hun ble sliten av alt det tungvinte husarbeidet, ektemannens heftige temperament, hans slag og spark. Hun blir redd.

Og det er da at hun bestemmer seg for at hun vil skilles.

– Kampen som jeg brant for, var mot assad-regimet, og ikke alle de andre grupperingene som han begynte å sloss mot.

– Hun har gruet seg. Hun er redd for hva som skal møte henne. Hun angrer sterkt på det verdenssyn og holdninger hun hadde i 2012–2013. Hun angrer på at hun reiste til Syria, sa forsvareren hennes, advokat Nils Christian Nordhus, til Aftenposten i en pause.

– Hvordan ser hun på fremtiden?

– Hun er redd, redd for avgjørelsen her. Hun er redd for hva barna skal lese om henne i fremtiden. Av hensyn til dem ønsker hun å leve mest mulig tilbaketrukket.

Har skiftet navn

Nordhus vil ikke kommentere noe om forholdet til barna.

Kvinnen har skiftet navn siden hun ble dømt i tingretten. Hennes forsvarer sa i retten at hun gjorde det fordi hun ble identifisert i pressen.

Hittil er hun den eneste norske kvinne som myndighetene har hentet tilbake til Norge fra leirene i det sørøstlige Syria. Det skjedde i januar 2020 på grunn av opplysninger om at det barnet hadde dårlig helse. Dette førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen.

Aktor og tingrett: Barnepass og husarbeid ble hennes jihad

I nærmere seks år levde tiltalte i IS-regimet. Tingrettsdommen konkluderte med at kvinnen muliggjorde jihad, la til rette for IS-ektemennene og oppfostret neste generasjon IS-rekrutter.

På første dag av ankesaken sa aktor og statsadvokat Geir Evanger at det store spørsmålet i denne saken er om hun var en deltager i en terrororganisasjon ved å være kone og mor, utføre oppgaver i hjemmet.

– Mange kvinner ble uvurderlige støttespillere i organisasjonen.

Han viste til at hun var gift med tre IS-menn og fødte to barn der.

– Slik ble hun en del av IS. Hun var med på å oppfostre neste generasjon av ISIL,(IS red.anm.) sa Evanger.

Han spurte: – Hvorfor dro hun?

Han svarte selv: – Påtalemyndigheten mener at det er sammensatt. Hun var forelsket i Bastian Vasquez. Men hun mente også at det var enhver muslims plikt å reise til et muslimsk land og å hjelpe dem som var under angrep. I tillegg ville hun hjelpe ektemannen. Dette var hennes jihad.

Evanger sa videre at hun var klar over at hun ville bli totalt underordnet mannen i Syria. Da hun dro, hadde Vasquez sluttet seg til terrorgruppen Jabhat al-Nusra.

– Hun visste at hun skulle til en terrororganisasjon av den mest brutale sorten, selv om hun ikke visste absolutt alt.

Forsvarer: Hun var fange i IS

Forsvareren hennes, advokat Nils Christian Nordhus, startet sitt innledningsforedrag med å si at den tiltalte reagerer på hvordan hun er blitt omtalt.

– Karakteristikken «IS-kvinne», hun aksepterer ikke det. Hun føler ikke at hun er en IS-kvinne, at hun har vært det. Hun var ikke innbygger i IS, hun var fange i terrorstaten ISIS.

Han påpekte at det kan dokumenteres at hun hadde vilje til å komme seg hjem.

– Er det å passe barn, sågar egne barn og gjøre helt alminnelig husarbeid i hjemmet, er det virkelig deltagelse i en terrororganisasjon?

Nordhus viste til at ingen i norsk rettshistorie noensinne er blitt dømt for å passe egne barn.

Nordhus presiserte at «deltagelse» forutsetter at det ikke var tvang med i bildet.

– Hun kan ikke straffes for deltagelse basert på et ufrivillig opphold.

I tingretten tok forsvarerne hennes til orde for at hun var et offer for menneskehandel.

Aktoratet er enig i at kvinnen prøvde å komme seg hjem noen ganger, men at det ikke har noe med skyld å gjøre. Det kan snarere ha betydning for straffeutmålingen, sa Evanger.

Tingretten så bort fra forsvarernes argument om at hun hadde forsøkt å komme seg tilbake til Norge.

Fakta IS-kvinne på tiltalebenken

Tirsdag 8. februar startet ankesaken til en 31 år gammel kvinne i Borgarting lagmannsrett. Født i Pakistan, kom til Norge som lite barn. Norsk statsborger. Oppvokst i Oslo. Hun er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Reiste i februar 2013 Norge til Syria for å bo med ektemannen, islamisten Bastian Vasquez fra Skien. Påtalemyndigheten mener hun har deltatt i IS fra juni 2013 til mars 2019 ved å passe barn og utføre husarbeid og dermed legge til rette for ektemennenes krigføring. Vasquez døde i april 2015 da han jobbet med å lage bomber for IS. Hun inngikk to nye ekteskap, fikk et barn til. Returnerte til Norge i januar 2020. Hun erkjenner ikke straffskyld. Det er satt av 12 dager til rettsforhandlingene. Vis mer

31-åringen vokste opp i Oslo, studerte og spilte fotball før hun dro til Syria. Her er hun fotografert 6. mars 2019 i en leir drevet av kurdiske selvstyremyndigheter.