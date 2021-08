Stortingsrepresentanter kalte selv debatten i Stortinget mandag 14. juni om Nasjonal transportplan for «fyllefest» og «hjemmealenefest». Samferdselsminister Knut Arild Hareide var en av dem som måtte konstatere at det ikke ble noe flertall for regjeringens forslag til NTP. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.