To personer omkom i MC-ulykke i Gjesdal

To personer på en motorsykkel døde i en trafikkulykke i Gjesdal i Rogaland natt til søndag.

26 minutter siden

Ulykken skjedde på Hunnedalsveien, mellom Oltedal og Dirdal.

(Stavanger Aftenblad:) De to omkomne personene er en mann og en kvinne, begge 19 år. Mannen var fra Sandnes kommune og kvinnen fra Gjesdal.

De pårørende er nå varslet om dødsfallene.

– Begge personene er bekreftet omkommet på stedet, sa operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding natt til søndag.

Ulykken skjedde på fylkesvei 450 Hunnedalsveien, mellom Oltedal og Dirdal.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 01.42, og det er for tidlig å konkludere med hva som var årsaken til ulykken.

Ingen andre kjøretøy var involvert, opplyser politiet til Aftenbladet.

– Det pågår avhør av vitner på stedet. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen vil arbeide med tekniske undersøkelser på stedet gjennom natten, sa Ragnhildstveit i natt.

Fylkesvei 450 Hunnedalsvegen var stengt ved Ragsvatnet i Gjesdal på grunn av ulykken i flere timer. Klokken 09.10 søndag, opplyste politiet at arbeidet på ulykkesstedet var avsluttet og veien åpen igjen.

Ordfører i Sandnes Stanley Wirak opplyser at psykososialt team har kontakt med pårørende til de to omkomne for å tilby hjelp og støtte. Dette teamet koordineres av legevakten, som er felles for Sandnes og Gjesdal.

Wirak har hatt kontakt med ordfører i Gjesdal Frode Fjeldsbø.

– Vi vil gjerne uttrykke vår sorg og medfølelse. Det er trist når unge mennesker så brått blir revet bort, sier Wirak.